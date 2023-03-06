Рейтинг «Топ-50 ІТ-компаний Украины» (зима 2023): специалистов стало на 5,3% меньше, в основном, из-за релокейта в зарубежные офисы

Украинский профильный ресурс DOU.UA подготовил актуальный рейтинг «Топ-50 ІТ-компаний Украины» по состоянию на зиму 2023 года. Отмечается, что в 50 крупнейших ІТ-компаниях стало меньше на 5,3% специалистов (около 5200 человек), и большинство из них – технические (4600 человек). В основном это связано с релокацией специалистов в зарубежные офисы. Специалисты легализуются в других странах и перестают платить налоги в Украину. В настоящее время в 50 крупнейших IT-компаниях Украины работает 92,4 тыс. человек против 100 тыс. в январе 2022 года.

«Фактически украинские IT-компании продолжают активно расти, но в большинстве своем уже не в Украине», — отмечают специалисты DOU.UA.

Состав «большой пятерки» не изменился, однако EVOPLAY поднялась на 4-е место вместо Luxoft Ukraine. EVOPLAY единственная из «большой пятерки» сохранила положительную динамику (+253 специалиста за прошедшие полгода). В целом количество специалистов в пяти крупнейших компаниях уменьшилось на 3,3 тыс. человек.

Только 14 компаний из 50 крупнейших сохранили положительную динамику прироста во втором полугодии. Пять компаний увеличились более чем на 100 специалистов. Лидер роста – GR8 Tech («Грейт Тек») – это компания-преемница Parimatch Tech. Она вышла на рынок в январе 2023 года и унаследовала команду Parimatch. Во втором полугодии 2022-го компания активно нанимала в Украине и мире — всего 323 специалиста. Также частично специалисты холдинга присоединились к GR8 Tech, так что общее количество людей возросло.

34 компании из топ-50 имеют отрицательную динамику прироста за прошедшее полугодие. В основном, такую ситуацию объясняют легализацией специалистов в других офисах компаний за рубежом. То есть компании фактически не теряют специалистов, а перевозят их в другие офисы и продолжают нанимать за пределами Украины.

Вместе с тем во втором полугодии компании продолжили активно открывать новые офисы — по меньшей мере 27 компаний это сделали. Самым популярным украинским городом стала Полтава: там появилось пять новых офисов IT-компаний. Также компании выбирали Одессу, Киев, Харьков, Львов, Черкассы, Кропивницкий, Ужгород, Тернополь, Ивано-Франковск и Черновцы.

Однако все больше новых офисов украинские IT-компании открыли за рубежом. Лидируют такие локации, как Польша, Румыния, Колумбия, Индия, Португалия и Испания.

В первом полугодии компании достаточно активно закрывали офисы в разных городах (всего закрыто 32 офиса). Во втором полугодии этот процесс почти остановился (1 закрытый офис). Intellias приостановила работу офиса в Харькове, но планирует его открыть снова, когда ситуация с безопасностью улучшится. Офис DataArt в Херсоне находится в аварийном состоянии и не работает. И есть даже обратные случаи: Playrix снова открыла для посещения офис в Харькове.

Совершенно логично, что в этом году наблюдается миграция специалистов в Украине. Если сравнить с данными за 2021 год до полномасштабного вторжения, в Харькове стало на 11 тыс. специалистов меньше, в Киеве — на 10 тыс. А во Львове количество айтишников увеличилось на тысячу.

Также отмечается, что в настоящее время у большинства компаний примерно четверть команды находится за границей.

В этом году у компаний также спрашивали о том, сколько у них есть специалисты, которые служат в ВСУ, и сохраняют ли им денежную компенсацию. Выяснилось, что у половины компаний до 50 специалистов в армии.

27 компаний сберегают ІТ-специалистам в ВСУ оплату в полном объеме. Однако у многих есть вариации. Например, специалисты, участвующие в активных боевых действиях, получают заработную плату в полном объеме, а находящиеся на территориях без активных боевых действий, получают часть компенсации.

Некоторые компании закрепляют определенную сумму за всеми мобилизованными, например это может быть $1000. Есть компании, которые не всю компенсацию сохраняют фрилансерам. Некоторые полностью финансово поддерживали специалистов до начала 2023 года, а сейчас начались ограничения по выплатам из-за нового законодательства.

У компаний есть умеренные планы по расширению в первом полугодии 2023 года. Большинство планирует набирать не более 200 специалистов. 11 компаний хотят остаться на том же уровне, а одна даже планирует сокращение.

Активные планы по релокации сотрудников пока у компаний отсутствуют.