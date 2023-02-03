Рекламная выручка Google в прошлом квартале упала на 4% — второй раз в истории компании

Техногиганты продолжают зарабатывать деньги, вместе с тем, демонстрируя значительное замедление роста доходов. Согласно финансовому отчету Alphabet за 2022 год, компания заработала $76 млрд в четвертом квартале — по сравнению с аналогичным периодом 2021 года зафиксирован рост на 1%.

Рекламный бизнес Google является основным для компании, и доход там снизился примерно на 3,5% по сравнению с предыдущим годом. Категория «другое» (куда входят такие продукты, как аппаратное обеспечение Google, Nest и доход от Play Store) компенсировала эти потери за счет собственного роста на 8%, вместе с 32% ежегодного роста в Google Cloud

Между тем, чистая прибыль компании в четвертом квартале существенно упала и составила $13,6 миллиарда — это снижение на 34% по сравнению с прошлым годом.

Несколько недель назад Google объявила об увольнении 12 000 сотрудников, около 6% от общего числа сотрудников компании. Это произошло до публикации финансового отчета, так что теперь общая картина дел в компании выглядит более ясной.

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Однако общая чистая прибыль Alphabet за 2022 год составила $60 млрд — что меньше, чем показатель прошлого года ($76 млрд), но все еще значительно больше, чем прибыль 2020 года ($40 млрд).

Источник: Engadget