Рекордный отток средств из Ethereum: инвесторы вывели почти $800 млн

На прошлой неделе Ethereum побил сразу два рекода. Спотовые биржевые ETF-фонды на эфириуме пережили самый большой отток средств за все время: инвесторы вывели почти $800 млн, сообщают аналитики SoSoValue. Это произошло на фоне рекордной за последние месяцы перепроданности криптовалюты.

Активнее всего деньги оттекали в четверг и пятницу, когда котировки ETH просели ниже $4000 — ежедневно фонды теряли около четверти миллиарда долларов. Больше всего пострадал фонд Fidelity FETH, из которого вывели более $362 млн, тогда как лидер рынка — ETHA от BlackRock — потерял чуть более $200 млн. Предыдущий «рекорд» сентября в $787,7 млн таким образом превышен.

Резкое снижение цены — с пиковых $4800 до отметки ниже $4000 — сопровождалось экстремальными показателями технических индикаторов. Индекс относительной силы (RSI) на четырехчасовом таймфрейме упал до 14,5 пунктов. Это 16-месячный минимум и лишь 19-й случай за последнее десятилетие, когда показатель опускался ниже 15. «Такие значения случаются чрезвычайно редко и свидетельствуют о перепроданности актива», — заметил популярный аналитик Coin Bureau. Исторически подобные сигналы нередко предшествовали мощным ценовым рывкам: в июне, например, после такого же падения ETH за два месяца вырос на 134%.

Параллельно прошедшая неделя оказалась болезненной и для биткоина: спотовые ETF на BTC потеряли $902,5 млн. Здесь картина похожая — в пятницу из Fidelity FBTC вывели более $300 млн, тогда как из флагманского фонда BlackRock IBIT — лишь около $37 млн.

Впрочем, несмотря на глубокую просадку, аналитики не советуют владельцам Ethereum паниковать. К выходным цена частично отыграла потери и вернулась в район $4100. Эксперты объясняют давление на рынок комбинацией макроэкономической неопределенности, каскадных ликвидаций и технических пробоев. В то же время многие трейдеры рассматривают нынешние уровни как возможность для покупки. А некоторые аналитики считают, что эфир находится в одном из самых мощных своих циклов.

Ончейн-данные это подтверждают: крупные игроки активно выводят купленный эфир с бирж на холодные кошельки или в стейкинг, сокращая предложение на открытом рынке. Аналитик CryptoQuant отмечает, что подобное уменьшение резервов в прошлом часто становилось прологом для ралли. Ключевое условие для дальнейшего роста, пишет он, — стабильный спрос и отсутствие рецессии в США. Если монетарная политика ФРС останется мягкой, у Ethereum появится шанс не только восстановить позиции, но и открыть новый этап роста и стать одним из важнейших инвестиционных инструментов в будущем.

Источник: The Block