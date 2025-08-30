Ethereum станет главной инвестиционной возможностью десятилетия

Директор по информационным технологиям Fundstrat Capita Томас Ли считает, что Эфир будет наиболее выгодным активом в течение следующих 10 лет. То есть, инвестиции в Ethereum в долгосрочной перспективе могут оказаться даже лучше, чем акции, облигации или золото. К концу 2025 года ETH может вырасти до $12 тыс.

«ETH, вероятно, является крупнейшей макроторговлей на следующие 10-15 лет, поскольку искусственный интеллект создает токенизированную экономику на блокчейне, а Уолл-стрит переходит на финансирование через блокчейн», — сказал Ли.

Он напомнил, что продвижение Уолл-стрит будет стимулироваться регуляцией стейблкоинов с помощью GENIUS Act и инициативой Комиссии по ценным бумагам и биржам США под названием Project Crypto, которая имеет целью модернизацию агентства для перехода в эпоху цифровых финансов.

Ли отметил, что большинство стейблкоинов и проектов Уолл-стрит строятся на базе Ethereum. Согласно данные RWA.xyz, сеть Ethereum контролирует 53% рынка токенизации активов реального мира (RWA) с объемом $8 млрд (от общих $28 млрд). Кроме того, Ethereum имеет долю в 55% всего рынка стейблкоинов.

Источник: Fundstrat