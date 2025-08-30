Новости Крипто 30.08.2025 comment views icon

Ethereum станет главной инвестиционной возможностью десятилетия

Тетяна Нечет

Ethereum станет главной инвестиционной возможностью десятилетия

Директор по информационным технологиям Fundstrat Capita Томас Ли считает, что Эфир будет наиболее выгодным активом в течение следующих 10 лет. То есть, инвестиции в Ethereum в долгосрочной перспективе могут оказаться даже лучше, чем акции, облигации или золото. К концу 2025 года ETH может вырасти до $12 тыс.

«ETH, вероятно, является крупнейшей макроторговлей на следующие 10-15 лет, поскольку искусственный интеллект создает токенизированную экономику на блокчейне, а Уолл-стрит переходит на финансирование через блокчейн», — сказал Ли.

Он напомнил, что продвижение Уолл-стрит будет стимулироваться регуляцией стейблкоинов с помощью GENIUS Act и инициативой Комиссии по ценным бумагам и биржам США под названием Project Crypto, которая имеет целью модернизацию агентства для перехода в эпоху цифровых финансов.

Ли отметил, что большинство стейблкоинов и проектов Уолл-стрит строятся на базе Ethereum. Согласно данные RWA.xyz, сеть Ethereum контролирует 53% рынка токенизации активов реального мира (RWA) с объемом $8 млрд (от общих $28 млрд). Кроме того, Ethereum имеет долю в 55% всего рынка стейблкоинов.

Источник: Fundstrat

