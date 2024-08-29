GTA 6 спровоцирует повышение цен на игры — прогноз разработчика Baldur’s Gate 3

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Похоже, GTA 6 станет настоящим ограблением — наших кошельков.

Поклонники серии Grand Theft Auto с нетерпением ждут новую информацию о GTA 6 от Rockstar Games. Игра должна выйти осенью 2025 года, но многих интересует ее цена. Некоторые предполагают, что игра будет стоить $150, что вдвое превышает стандартную цену ААА-проектов в $69,99.

Майкл Доуз, директор отдела издательства Larian Studios, разработчика Baldur’s Gate 3, также считает, что GTA 6 будет дороже других игр. По его мнению, Rockstar может начать новую тенденцию в ценообразовании.

В заметке в социальной сети X Доуз раскритиковал ценовую политику Ubisoft в отношении Star Wars Outlaws. Он назвал искусственным подход, когда компания предлагает несколько изданий игры по разным ценам.

I don’t love the artificiality of pricing structures post retail. Use the inflated base price to upsell a subscription, and use vague content promises to inflate ultimate editions to make the base price look better. It all seems a bit dangerous & disconnected from the community. pic.twitter.com/wPmwDM846z — Very AFK (@Cromwelp) August 26, 2024

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«Почти все игры должны стоить дороже из-за роста затрат на разработку и инфляции. Но достичь этого стоит благодаря качеству и коммуникации, а не обещаниям дополнительного контента. Все ждут, когда это сделает GTA 6», — отметил Доуз.

Almost all games should cost more at a base level because the cost of making them (inflation, for one) is outpacing pricing trends. But I don’t think we’ll get there with DLC promises so much as quality & communication. Everyone’s just waiting for GTA6 to do it lol. — Very AFK (@Cromwelp) August 26, 2024

Штраусс Зельник, генеральный директор Take-Two Interactive, материнской компании Rockstar, прокомментировал вопрос ценообразования в интервью 2024 года:

«Мы сосредоточены на том, чтобы предоставлять больше ценности, чем то, за что мы берем деньги. Это наш главный принцип. Когда мы устанавливаем цену, мы хотим убедиться, что это хорошая новость для потребителя; что опыт значительно превосходит ожидания в контексте стоимости. Это наша цель».

Напомним, фаны GTA 6 заметили намек на точную дату выхода игры в рекламном ролике Rockstar.

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Источник: Dexerto

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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