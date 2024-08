GTA 6 спровоцирует повышение цен на игры — прогноз разработчика Baldur’s Gate 3

Похоже, GTA 6 станет настоящим ограблением — наших кошельков.

Поклонники серии Grand Theft Auto с нетерпением ждут новую информацию о GTA 6 от Rockstar Games. Игра должна выйти осенью 2025 года, но многих интересует ее цена. Некоторые предполагают, что игра будет стоить $150, что вдвое превышает стандартную цену ААА-проектов в $69,99.

Майкл Доуз, директор отдела издательства Larian Studios, разработчика Baldur’s Gate 3, также считает, что GTA 6 будет дороже других игр. По его мнению, Rockstar может начать новую тенденцию в ценообразовании.

В заметке в социальной сети X Доуз раскритиковал ценовую политику Ubisoft в отношении Star Wars Outlaws. Он назвал искусственным подход, когда компания предлагает несколько изданий игры по разным ценам.

I don’t love the artificiality of pricing structures post retail. Use the inflated base price to upsell a subscription, and use vague content promises to inflate ultimate editions to make the base price look better. It all seems a bit dangerous & disconnected from the community. pic.twitter.com/wPmwDM846z

Almost all games should cost more at a base level because the cost of making them (inflation, for one) is outpacing pricing trends. But I don’t think we’ll get there with DLC promises so much as quality & communication. Everyone’s just waiting for GTA6 to do it lol.

— Very AFK (@Cromwelp) August 26, 2024