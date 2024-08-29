Новости Игры 29.08.2024 в 14:16 comment views icon

GTA 6 спровоцирует повышение цен на игры — прогноз разработчика Baldur’s Gate 3

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png

Ігор Панченко

Автор новостей

GTA 6 спровоцирует повышение цен на игры — прогноз разработчика Baldur’s Gate 3

Раздел Игры выходит при поддержке?

Похоже, GTA 6 станет настоящим ограблением — наших кошельков.

Відключайте рекламу - підтримуйте ITC!

Поклонники серии Grand Theft Auto с нетерпением ждут новую информацию о GTA 6 от Rockstar Games. Игра должна выйти осенью 2025 года, но многих интересует ее цена. Некоторые предполагают, что игра будет стоить $150, что вдвое превышает стандартную цену ААА-проектов в $69,99.

Майкл Доуз, директор отдела издательства Larian Studios, разработчика Baldur’s Gate 3, также считает, что GTA 6 будет дороже других игр. По его мнению, Rockstar может начать новую тенденцию в ценообразовании.

В заметке в социальной сети X Доуз раскритиковал ценовую политику Ubisoft в отношении Star Wars Outlaws. Он назвал искусственным подход, когда компания предлагает несколько изданий игры по разным ценам.

Практичний інтенсивний курс з дизайну - Design Booster від Powercode academy.
Навчіться дизайну з нуля за 3 місяці і заробляйте перші $1000, навіть якщо ви не маєте креативного мислення, смаку або вміння малювати. Отримайте практичні навички, необхідні для успішної кар'єри в дизайні.
Зарееструватися

«Почти все игры должны стоить дороже из-за роста затрат на разработку и инфляции. Но достичь этого стоит благодаря качеству и коммуникации, а не обещаниям дополнительного контента. Все ждут, когда это сделает GTA 6», — отметил Доуз.

Штраусс Зельник, генеральный директор Take-Two Interactive, материнской компании Rockstar, прокомментировал вопрос ценообразования в интервью 2024 года:

«Мы сосредоточены на том, чтобы предоставлять больше ценности, чем то, за что мы берем деньги. Это наш главный принцип. Когда мы устанавливаем цену, мы хотим убедиться, что это хорошая новость для потребителя; что опыт значительно превосходит ожидания в контексте стоимости. Это наша цель».

Напомним, фаны GTA 6 заметили намек на точную дату выхода игры в рекламном ролике Rockstar.

Экс-разработчик Rockstar говорит, что GTA 6 не будет сильно отличаться от GTA 5: «Думаю, люди будут разочарованы»

Практичний інтенсивний курс з дизайну - Design Booster від Powercode academy.
Навчіться дизайну з нуля за 3 місяці і заробляйте перші $1000, навіть якщо ви не маєте креативного мислення, смаку або вміння малювати. Отримайте практичні навички, необхідні для успішної кар'єри в дизайні.
Зарееструватися

Источник: Dexerto

Раздел Игры выходит при поддержке?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.

Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить