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Ремастер Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars выйдет в 2023 году

Ремастер Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars выйдет в 2023 году

Компания Konami анонсировала выход ремастера двух первых игр серии Suikoden – Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars.

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Suikoden – это ролевая игра о восстании против коррумпированной империи, затрагивающая темы войны, дружбы и предательства. Игра вышла в 1995 году для консоли Sony Playstation, а в 1998 году появились версии для Sega Saturn и Windows. Также в 1998 году вышел сиквел Suikoden II. В 2006 году появился сборник Genso Suikoden I&II.

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Версия Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars должна сохранить сюжет и геймплей оригинальных игр, добавив новые визуальные улучшения. Разработчики заявляют, что в ремастере все фоновые изображения обновлены до HD, а обновлённые эффекты «вдохнули новую жизнь в пиксельную анимацию». Также добавлены новые звуковые эффекты окружающей среды, улучшены боевые звуковые эффекты. Из геймплейных улучшений называют добавление автосохранения, быстрой перемотки сражений и журнала разговоров.

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Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars выйдет в 2023 году на платформах PlayStation4, XBOX ONE, ПК (Steam) и Nintendo Switch.


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