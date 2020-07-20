Bloomberg: Из-за роста субсидий на электромобили в Европе приобрести Renault Zoe и Smart EQ в лизинг можно практически бесплатно





Пару месяцев назад мы рассказывали вам о программах стимулирования покупки электромобилей, которые запустили для своих граждан Франция, Германия и Нидерланды. Издание Bloomberg обратило внимание, что в реальной жизни программы оказались настолько выгодными, что отдельные электромобили в Европе теперь можно получить чуть-ли не бесплатно.

В частности, немецкий автодилер Autohaus Koenig предлагает электромобиль Renault Zoe за минимальные ежемесячные платежи, так как основная финансовая нагрузка покрывается государственными субсидиями. За 20 дней с момента начала акции предложением плотно заинтересовались 3000 потенциальных покупателей, а 300 из них подписали контракт и получили свои электромобили. В результате в Германии приобрести Renault Zoe в лизинг можно всего за 39 евро в месяц, а в Франции — за 79 евро в месяц.

Другой европейский сервис по продаже автомобилей Carfellows начал предлагать приобрести электрический сити-кар Smart EQ по цене всего 9,90 евро в месяц. После первой тысячи покупателей акцию пришлось приостановить, так как автопроизводитель просто не успевал осуществлять поставки в срок.

В Нидерландах на субсидии для покупки электромобилей выделили 10 млн евро, при этом эта сумма закончилась уже спустя 8 дней после старта программы.

Напомним, что Франция предлагает для обычных покупателей скидку при покупке электромобиля в размере €7,000 (ранее €6,000), для предприятий — €5,000 (ранее €3,000). Также вводится новая льгота в размере €2,000 на покупку подключаемых гибридов. Германия субсидирует €9,000 (ранее €6,000) при покупке электромобилей стоимостью менее €40,000 и €5,000 для моделей с ценником в диапазоне от €40,000 до €60,000. Нидерланды предлагают скидку в размере €4,000 при покупке нового или €2,000 при покупке бывшего в употреблении электромобиля стоимостью от €12,000 до €45,000 с запасом хода не менее 120 км.

Чаще всего европейские покупатели электромобилей обращают внимание на модели Renault Zoe, Tesla Model 3, Peugeot 208/2008, BMW i3, Hyundai Ioniq/Kona и Kia Niro, при этом следующий всплеск активности в сегменте намечается с выходом «народного электромобиля» VW ID.3. Радикальное изменение на авторынке произойдет после заметного снижения стоимости батарей, которое в свою очередь приведет к уменьшению стоимости электромобилей до уровня ДВС-моделей. Аналитики считают, что это произойдет уже в середине текущего десятилетия.

Источник: Bloomberg