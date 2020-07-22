Электрокроссовер Hyundai Kona Electric преодолел отметку в 100 тыс. проданных экземпляров всего за два года с момента выхода на рынок





Несмотря на растущую популярность электромобилей, преодолеть планку продаж в 100 тыс. экземпляров пока удалось лишь единицам моделей, включая Nissan Leaf (порядка 500 тыс.) и Tesla (четыре модели суммарно — 1,1 млн). Теперь к клубу «стотысячников» также присоединился электрический кроссовер Hyundai Kona Electric, который официально продается в Украине.

Модель была представлена в начале 2018 года, а продажи стартовали уже в марте того же года, таким образом для достижения отметки в 100 тыс. проданных экземпляров ей понадобилось чуть больше двух лет. По состоянию на 30 июня 2020 года корейский автопроизводитель продал 103,179 электрокроссоверов Hyundai Kona Electric, при этом три четверти из данного объема приобрели за пределами родного рынка Южной Кореи.

Отметим, что в начале текущего года компания Hyundai запустила вторую линию сборки модели Kona Electric на заводе в Чехии, чтобы удовлетворить высокий спрос со стороны европейских потребителей.

Компания Hyundai Motor Company также заявила, что к 2025 году рассчитывает продать порядка 560 тысяч чистых «батарейных» электромобилей, а с учетом продаж моделей родственного бренда KIA — превысить отметку в 1 млн электромобилей.

Напомним,что электромобиль Hyundai Kona Electric выпускается в двух версиях. Более продвинутая модификацию оснащается двигателем мощностью 150 кВт (204 л.с.) и батареей емкостью 64 кВтч, которая позволяет получить запас хода на уровне 470 км по циклу WLTP. Вариант подешевле получил двигатель мощностью 99 кВт (135 л.с.) и батарею на 39,2 кВтч с итоговым запасом хода 300 км (WLTP). Оба двигателя выдают одинаковый момент в 395 Нм и максимальную скорость в 167 км/ч, однако время разгона до 100 км/ч в первом случае составит 7,6 секунды, а во втором — 9,3 секунды.

Источник: Hyundai