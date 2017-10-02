Решение суда: ФБР не обязано говорить, как взломало iPhone террориста из Сан-Бернардино и сколько за это было заплачено

Попытка изданий The Associated Press, USA Today и Vice News через суд заставить ФБР в деталях рассказать общественности о том, как они самостоятельно взломали iPhone террориста из Сан-Бернардино, закончилась неудачей. В этом деле можно ставить точку.

Как сообщил ресурс ZDNet, судья федерального окружного суда округа Колумбия Таня Чуткан отклонила коллективный иск американских компаний, заявив, что риски от раскрытия имени подрядчика ФБР и, следовательно, рассекречивания инструмента слишком высоки.

Отметим, что упомянутые издания в поданном 30 сентябре иске утверждали, что утаивание этой информации является нарушением закона свободы информации. Но больше всего их, конечно же, интересовало, насколько универсальной является использованная правоохранителями «отмычка», а также, может ли она использоваться для обхода защиты на других смартфонах купертиновского гиганта. Но, похоже, что этого мы уже не узнаем, разве что один из сенаторов, которым ФБР якобы раскрыло секрет, проболтается, что весьма маловероятно.

В своем решении судья указала, что раскрытие имени подрядчика может привести к утечке инструмента для взлома в публичный доступ, поскольку тот, возможно, окажется менее защищенным от кибератак, чем ФБР. Одновременно суд отклонил требование истцов назвать точную сумму, которое ФБР заплатило за взлом iPhone, обосновав свое решение тем, что раскрытие этих сведений может навредить ФБР.

Остается добавить, что решение суда окончательное и апелляции не подлежит.

Источник: ZDNet