"Нашли свою Игру 2026 года": Resident Evil Requiem вышла с "невероятной оптимизацией" и рейтингом 85%

Наконец-то настал тот день, когда Capcom выпустила новую Resident Evil Requiem со смешанными игровыми стилями и большим возвращением Леона Кеннеди. Накануне критики встретили игру тепло, а теперь и игроки поддержали их слова.





Релиз Resident Evil Requiem состоялся ночью с пиковым онлайном 267 509 пользователей. По состоянию на момент написания новости игра имеет 892 «очень одобрительные» рецензии с общим рейтингом 85%. К счастью, Capcom позаботилась, чтобы избежать печально известные проблемы своих коллег, и действительно поработала над оптимизацией.

«Невероятная оптимизация! Я так ждал эту игру. Всем приятной игры! Все дороги ведут в Resident Evil!» — пишут в отзывах.

Незадолго до релиза журналисты говорили, что игра на ПК выглядит очень хорошо и в большинстве случаев геймплей стабильный, особенно если у вас хотя бы средний уровень железа. Сейчас в рецензиях пользователи в основном соглашаются с тем, что игра хорошо работает даже на 2к на ультра настройках.

«RE Engine эволюционировал, друзья… трассировка лучей настолько сумасшедшая, что угол моей комнаты отрендерился раньше меня, а закаленное стекло корпуса нагрелось так, будто могло инкубировать образец T-вируса. Ровно на 8 минуте 27 секунде моя материнская плата выработала инстинкт самосохранения и выключила ПК. Очень рекомендую выключить Lens Distortion и включить все апскейлеры, которые только существуют», — добавляет пользователь.

Конечно не обошлось без аплодисментов для возвращения Леона Кеннеди. Геймеры шутят, что не могут дождаться модов, чтобы раздеть «горячий мужчина среднего возраста». Перечитав кучу рецензий можно сделать вывод, что фаны не возмущены тем, что Capcom вернулась к старому образу, вместо создания чего-то совершенно нового. Символическое название «Реквием» возвращает игроков к истокам — уничтоженного Раккун-Сити, Т-вируса и Леона, который теперь не полицейский в свой первый рабочий день, а опытный агент.

«Извините, друзья, но я не могу критиковать эту игру — эта игра должна критиковать меня», — шутят в отзывах.

Resident Evil Requiem вышла на ПК, PlayStation 5, Xbox Series XS и Nintendo Switch 2. У Steam стоимость за обычное издание стартует от 1 999 грн.



