banner
Новости Игры 27.02.2026 comment views icon

"Нашли свою Игру 2026 года": Resident Evil Requiem вышла с "невероятной оптимизацией" и рейтингом 85%

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

"Знайшли свою Гру 2026 року": Resident Evil Requiem вийшла з "неймовірною оптимізацією" та рейтингом 85%

Наконец-то настал тот день, когда Capcom выпустила новую Resident Evil Requiem со смешанными игровыми стилями и большим возвращением Леона Кеннеди. Накануне критики встретили игру тепло, а теперь и игроки поддержали их слова.


Релиз Resident Evil Requiem состоялся ночью с пиковым онлайном 267 509 пользователей. По состоянию на момент написания новости игра имеет 892 «очень одобрительные» рецензии с общим рейтингом 85%. К счастью, Capcom позаботилась, чтобы избежать печально известные проблемы своих коллег, и действительно поработала над оптимизацией.

«Невероятная оптимизация! Я так ждал эту игру. Всем приятной игры! Все дороги ведут в Resident Evil!» — пишут в отзывах.

"Знайшли свою Гру 2026 року": Resident Evil Requiem вийшла з "неймовірною оптимізацією" та рейтингом 85%
Статистика SteamDB по Resident Evil Requiem

Незадолго до релиза журналисты говорили, что игра на ПК выглядит очень хорошо и в большинстве случаев геймплей стабильный, особенно если у вас хотя бы средний уровень железа. Сейчас в рецензиях пользователи в основном соглашаются с тем, что игра хорошо работает даже на 2к на ультра настройках.

«RE Engine эволюционировал, друзья… трассировка лучей настолько сумасшедшая, что угол моей комнаты отрендерился раньше меня, а закаленное стекло корпуса нагрелось так, будто могло инкубировать образец T-вируса. Ровно на 8 минуте 27 секунде моя материнская плата выработала инстинкт самосохранения и выключила ПК. Очень рекомендую выключить Lens Distortion и включить все апскейлеры, которые только существуют», — добавляет пользователь.

"Знайшли свою Гру 2026 року": Resident Evil Requiem вийшла з "неймовірною оптимізацією" та рейтингом 85%
Грейс Эшкрофт в Resident Evil Requiem

Конечно не обошлось без аплодисментов для возвращения Леона Кеннеди. Геймеры шутят, что не могут дождаться модов, чтобы раздеть «горячий мужчина среднего возраста». Перечитав кучу рецензий можно сделать вывод, что фаны не возмущены тем, что Capcom вернулась к старому образу, вместо создания чего-то совершенно нового. Символическое название «Реквием» возвращает игроков к истокам — уничтоженного Раккун-Сити, Т-вируса и Леона, который теперь не полицейский в свой первый рабочий день, а опытный агент.

«Извините, друзья, но я не могу критиковать эту игру — эта игра должна критиковать меня», — шутят в отзывах.

Resident Evil Requiem вышла на ПК, PlayStation 5, Xbox Series XS и Nintendo Switch 2. У Steam стоимость за обычное издание стартует от 1 999 грн.


Metacritic видалив з Videogamer огляд Resident Evil Requiem: рецензію написав ШІ, а не журналіст

Популярные новости

arrow left
arrow right
"Мы торгуем не гамбургерами, а искусством": Штраус Зельник рассказал о "деликатной" рекламе GTA 6
Удаление сообщений и друзей на Xbox повышает производительность игр
Юный Тодд Говард украл диск у брата, чтобы поиграть в первую Fallout
Геймер пообещал сыну PS5 и GTA 6 на релизе, если тот возьмет платину в Crash Bandicoot 4
Забудьте Skyrim и Fallout 4: Тодд Говард назвал игру, которой "больше всего гордятся" в Bethesda
Bethesda хочет, чтобы вы играли в Fallout 5 в течение "600 часов"
Трейлер Resident Evil Requiem для Switch 2 показал Леона как полного неудачника: промахи в 100% выстрелов, но почему?
В Steam стартовал фестиваль "Игрок против игрока": Mortal Combat, Rust и другие игры со скидками до 80%
Авторы Disco Elysium писали настолько много текста, что сломали софт диалогов
Антирекорд франшизы: фильм "Сайлент Хилл. Возвращение" собрал всего $3 млн в США
Steam Machine будет дорогой: ритейлеры "засветили" цену: ритейлеры "засветили" цену
Фейерверк в лицо: геймер создал хардкор-шутер, где ПК стреляет в ответ
Игроки Kingdom Come: Deliverance 2 убили больше NPC, чем жило людей на Земле в XV ст.
Второй сезон "Фоллаут" удвоил популярность игр Bethesda в Steam
На Steam подали в суд сразу 14 млн геймеров из-за "завышенных цен"
Фан Mass Effect нашел прототип DLC к игре 19-летней давности
Польские СМИ: The Witcher 3 получит DLC с локацией в стиле "Дюны"
Геймер потратил $20 000 и 20 лет, чтобы собрать всю библиотеку игр для Xbox 360
Игрок в Arc Raiders из Одессы пропустил ивент из-за российского обстрела, и попросил персональный доступ — его поддержали миллионы людей
Геймер, убивший бывшую, плакал в суде из-за пропуска GTA 6 в тюрьме
Rockstar в шоке: обзоры GTA 6 появились в сети за 9 месяцев до релиза
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить