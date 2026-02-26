Resident Evil Requiem претендует на звание лучшей игры серии с "горько-сладким сюжетом" с 88 баллами на Metacritic

За день до релиза появились первые оценки Resident Evil Requiem: журналисты назвали частью такой, «на что мы надеялись, и даже больше».





В обзоре PC Gamer с технической точки зрения говорит, что Resident Evil Requiem на ПК выглядит очень хорошо и в большинстве случаев работает стабильно, особенно если у вас хотя бы средний уровень железа. Движок RE Engine показывает четкую картинку и качественное освещение, апскейлинг (DLSS/FSR) позволяет легко балансировать между графикой и FPS без заметных артефактов.

Впрочем не обошлось без нюансов. Портативные ПК вроде Asus ROG Ally банально не справляются из-за слабой интегрированной графики. Старые видеокарты без аппаратного RT теряют часть визуальных фишек. Также иногда случаются фреймтайм-спайки во время первой загрузки новых анимаций или объектов, что не критично, но заметно.

Зато история Resident Evil Requiem затягивает своими «мощными пугающими моментами и захватывающим экшеном», пишет GamingBolt (90/100). По словам журналистов, в этой части Capcom попыталась объединить все эпохи серии в одну игру.

«Горько-сладкая» сюжетная кампания переключается между новичком Грейс Эшкрофт и ветераном Леоном Кеннеди, благодаря чему игроки получили классический survival horror и более экшеновый стиль последних частей. С одного взгляда пугает беззащитность Грейс, а затем игра перескакивает на Леона, который выдает «мясорубку». Но несмотря на разные игровые стили, как пишет обозреватель ITC (8,5/10), герои имеют «один ад» на двоих.





«Захватывающий сюжет Resident Evil Requiem и пьянящий игровой процесс сочетаются с идеально отшлифованным игровым опытом с потрясающей графикой и зажигательным саундтреком. Resident Evil Requiem — это шедевр в жанре ужасов и одна из лучших игр, которые когда-либо создавала Capcom», — добавляет Game Rant (100 баллов).

Самая сильная сторона игры — игроладное разнообразие и атмосфера. Заброшенная больница стала концентрированной локацией для классического survival horror с головоломками, дефицитом ресурсов и стелсом, где враги ведут себя необычно. В предыдущих обзорах журналисты упоминали, что там зомби умные: реагируют на свет, патрулируют свои маршруты и пытаются вести себя, будто до сих пор живые. Огромное разнообразие врагов и преследователей постоянно держит в напряжении и заставляет продумывать маршрут, а не просто стрелять в лоб.

«Resident Evil Requiem — это все, на что мы надеялись, и даже больше, позиционируя себя как сильный претендент на звание лучшей игры во всей франшизе», — пишет Malditos Nerds (100 баллов).