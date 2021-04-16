Resident Evil Village получит многопользовательский режим Mercenaries и часовую демоверсию, анонсирован кроссовер Resident Evil и Dead by Daylight





Компания Capcom провела презентацию Resident Evil Showcase, посвящённую франшизе Resident Evil. В рамках мероприятия был показан новый трейлер, который демонстрирует деревню, новых монстров, Криса Редфилда, кровопийцу леди Димитреску и многое другое. Также трейлер содержит намёки на связь с Umbrella Corp.

Capcom также объявила, что в Resident Evil Village возвращается многопользовательский режим Mercenaries. В игре будет магазин для покупки нового оружия и множество специальных способностей, которые по-разному повысят способности персонажа. Чтобы более подробно познакомить игроков с режимом Mercenaries, подготовлен специальный трейлер.

Кроме того, Capcom рассказала о грядущих демоверсиях игры. Полная демоверсия будет доступна на всех платформах и позволит неограниченно играть в одной из локаций: деревня или замок. Демоверсия будет ограничена одним часом игры. К тому же, она будет доступна только на протяжении одного дня. Например, пользователи в Европе смогут опробовать игру только с 3:00 (по киевскому времени) 2 мая до 3:00 3 мая. Предварительная загрузка демоверсии станет доступной с 29 апреля. Для владельцев PS4 или PS5 предусмотрены две игровые сессии по 30 минут для каждой из локаций: деревня – с 20:00 18 апреля до 4:00 19 апреля; замок – с 20:00 25 апреля до 4:00 26 апреля. В других регионах время даты доступа будут иными.

Также стало известно о грядущем кроссовере Resident Evil и Dead by Daylight. Об этом говорит тизер, опубликованный компанией-разработчиком Behaviour Interactive. Пока что нет практически никакой информации о сотрудничестве команд. Более подробными сведениями планируется поделиться 25 мая.

Наконец, поклонников Resident Evil ожидает выход VR-версии Resident Evil 4 для Oculus Quest 2. Подробности будут представлены 21 апреля.

Источник: wccftech 1, 2