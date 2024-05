Режиссер «Фуриоза: Безумный Макс. Сага» хотел бы игру Mad Max от Хидео Кодзимы, но не осмелился бы попросить мастера

Режиссер ленты «Фуриоза: Безумный Макс. Сага» Джордж Миллер хотел бы, чтобы Хидео Кодзима создал игру по франшизе, но он «никогда бы не попросил его» сделать это. В разговоре с GamingBible Миллера спросили, хочет ли он новую видеоигру «Безумный Макс».

Режиссер вспомнил игру Mad Max от Avalanche 2015 года, которая была выпущена вскоре после «Дороги гнева», но сказал, что она «была не так хороша, как мы хотели, — она была не в наших руках».

George Miller revealed he wants @HIDEO_KOJIMA_EN to make a Mad Max game🤯@Kojima_Hideo pic.twitter.com/o8mDdSAkFs

— GAMINGbible (@gamingbible) May 20, 2024