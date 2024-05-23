Режиссер «Фуриоза: Безумный Макс. Сага» хотел бы игру Mad Max от Хидео Кодзимы, но не осмелился бы попросить мастера

Режиссер ленты «Фуриоза: Безумный Макс. Сага» Джордж Миллер хотел бы, чтобы Хидео Кодзима создал игру по франшизе, но он «никогда бы не попросил его» сделать это. В разговоре с GamingBible Миллера спросили, хочет ли он новую видеоигру «Безумный Макс».

Режиссер вспомнил игру Mad Max от Avalanche 2015 года, которая была выпущена вскоре после «Дороги гнева», но сказал, что она «была не так хороша, как мы хотели, — она была не в наших руках».

George Miller revealed he wants @HIDEO_KOJIMA_EN to make a Mad Max game🤯@Kojima_Hideo pic.twitter.com/o8mDdSAkFs — GAMINGbible (@gamingbible) May 20, 2024

«Я принадлежу к тем людям, кто предпочел бы ничего не делать, если вы не собираетесь делать это на самом высоком уровне. Но я только что разговаривал с Кодзимой, который приехал из Японии. Если бы он взял это на себя… но у него столько фантастических вещей на собственной голове, поэтому я бы никогда его не попросил. Но если кто-то такой возьмется за это, потому что я не могу этого сделать» — говорит Миллер.

Игра Mad Max 2015 года, о которой говорит Миллер, была выпущена 1 сентября, в тот же день, что и последняя игра Metal Gear Solid от Кодзимы: Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Это, вероятно, было не лучшее маркетинговое решение Avalanche, и хотя она не слишком удачно стартовала, ей удалось создать базу поклонников и стать культовой.

Фильм Миллера «Фуриоза: Безумный Макс. Сага» выйдет уже завтра, в пятницу, 24 мая.

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Источник: GamesRadar