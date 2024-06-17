Новости Технологии 17.06.2024 в 09:30 comment views icon

Apple планирует выпустить более тонкие версии iPhone, MacBook Pro и Apple Watch — Марк Гурман

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Apple планирует выпустить более тонкие версии iPhone, MacBook Pro и Apple Watch — Марк Гурман

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По словам Марка Гурмана из Bloomberg, планы Apple по уменьшению толщины своих устройств не ограничиваются только планшетом iPad Pro. У компании также есть планы относительно более тонких версий Macbook Pro, Apple Watch и iPhone. Слухи о выходе более тонкого iPhone начали циркулировать еще в прошлом месяце.

По словам Гурмана, компания находится на пороге открытия «нового класса устройств Apple, которые должны быть самыми тонкими и легкими продуктами в своих категориях во всей индустрии технологий».

Ссылаясь на собственные источники, Гурман говорит, что компактный iPhone может появиться уже в 2025 году с появлением линейки iPhone 17. Для остальных устройств, указанных в отчете, еще нет графика выхода более тонких версий.

Ожидается, что будущий тонкий iPhone будет дороже, чем текущий iPhone Pro Max, и будет иметь экран примерно между размером экрана Pro Max и стандартного iPhone.

Источник: Engadget

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