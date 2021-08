Производитель электропикапов Rivian, финансируемый Amazon и Ford, на днях подал в комиссию по ценным бумагам США заявку на первичное публичное размещение акций (IPO). Причем Rivian будет проводить IPO традиционным способом, а не путем слияния со SPAC-компанией, как это делало большинство последнее время.

Размещение должно состояться до конца этого года. Начальная цена акций будет объявлена за несколько дней до начала торгов. Финансовые детали пока не разглашаются, но Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что Rivian рассчитывает на оценку $70-80 млрд. Это значительно выше изначального прогноза $50 млрд, о котором Bloomberg писал в февральской заметке. По данным CrunchBase, с момента основания Rivian уже привлекла $10,7 млрд.

В июле Rivian привлек дополнительные $2,5 млрд инвестиций и сейчас активно готовится к строительству второго завода по сборке автомобилей в США.

Глава Tesla Илон Маск в своем комментарии сделал очевидную отсылку к «пузырю доткомов» (Пятикратный рост NASDAQ Composite в 1996-2000 гг. с последующим пятикратным снижением в 2000-2002 гг.).

I thought 1999 was peak insanity, but 2021 is 1000% more insane!

— Elon Musk (@elonmusk) August 28, 2021