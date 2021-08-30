



Производитель электропикапов Rivian, финансируемый Amazon и Ford, на днях подал в комиссию по ценным бумагам США заявку на первичное публичное размещение акций (IPO). Причем Rivian будет проводить IPO традиционным способом, а не путем слияния со SPAC-компанией, как это делало большинство последнее время.

Размещение должно состояться до конца этого года. Начальная цена акций будет объявлена за несколько дней до начала торгов. Финансовые детали пока не разглашаются, но Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что Rivian рассчитывает на оценку $70-80 млрд. Это значительно выше изначального прогноза $50 млрд, о котором Bloomberg писал в февральской заметке. По данным CrunchBase, с момента основания Rivian уже привлекла $10,7 млрд.

В июле Rivian привлек дополнительные $2,5 млрд инвестиций и сейчас активно готовится к строительству второго завода по сборке автомобилей в США.

Глава Tesla Илон Маск в своем комментарии сделал очевидную отсылку к «пузырю доткомов» (Пятикратный рост NASDAQ Composite в 1996-2000 гг. с последующим пятикратным снижением в 2000-2002 гг.).

I thought 1999 was peak insanity, but 2021 is 1000% more insane! — Elon Musk (@elonmusk) August 28, 2021

Я думал, что 1999 год был пиком безумия, но 2021 год на 1000% безумнее!

Rivian основана американским инженером Ар-Джеем Скаринджем в 2009 году. В 2018 году Rivian представила два своих первых электромобиля — пикап Rivian R1T и внедорожник Rivian R1S. Их выход на рынок уже несколько раз переносили из-за разных технологических трудностей. Сейчас поставки R1T запланированы на сентябрь 2021 года, а отгрузки R1S должны начаться в «ближайшее время». Подробнее о конфигурациях и ценах Rivian R1T и Rivian R1S можно узнать из нашего предыдущего материала. В планах на ближайшее будущее выпуск более компактных электромобилей для рынков Европы и Китая (ранее в компании патентовали обозначения R1V и R2X).

Недавно Rivian запатентовал множество новых обозначений для потенциальных будущих автомобилей, включая RCV, RS и RT. Также Rivian сотрудничает с Amazon — в сентябре 2019 года компания договорилась о производстве 100 тысяч электрических фургонов для ритейлера.