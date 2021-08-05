Производитель электромобилей Rivian запатентовал россыпь новых обозначений, включая RCV, R*S и R*T





Несмотря на то, что американский стартап Rivian еще не выпустил на рынок ни одной модели, его оценка благодаря потенциалу и нескольким раундам инвестиций уже превысила отметку $27 млрд. В таких условиях самое время думать не только о запуске первых серийных электромобилей, но и о расширении всего модельного ряда, подумали в компании и запатентовали несколько новых обозначений.

Как вы помните, на данный момент у Rivian есть всего две «названные» модели — это электрический пикап Rivian R1T и электрический внедорожник Rivian R1S.

Еще одна уже анонсированная и показанная модель — фургон для доставки, созданный для Amazon — все еще обходится без названия. Впрочем, фанаты бренда считают, что одно из недавно запатентованных названий предназначено как раз для него — Rivian RCV, что можно расшифровать как Rivian Commercial Vehicle.

С другими запатентованными названиями интрига еще меньше — имена R3T, R4T, R5T и R3S, R4S, R5S практически наверняка заняли для более компактных или крупных электропикапов и электрокроссоверов.

Напомним, что еще год назад Rivian запатентовал обозначения R1V и R2X, тогда эксперты считали, что под этими именами будут выпущены минивэн (V — Van) и раллийный внедорожник (R — Rally).

Источник: InsideEV’s