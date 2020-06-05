Rivian запатентовал два обозначения для новых электромобилей — R1V и R2X. Фанаты считают, что это будет минивэн и раллийный внедорожник





Американский стартап Rivian успел анонсировать всего две модели электромобилей — пикап Rivian R1T и внедорожник Rivian R1S, однако судя по данным патентного ведомства уже разрабатывает еще пару электромобилей. Поклонники бренда разыскали в базе патентов два новых обозначения, которое зарезервировала компания, причем пока точно неизвестно, что это будут за модели.

Новые названия — Rivian R1V и Rivian R2X. На основании предыдущих утечек фанаты с форума Rivian Owners Forum сделали вывод, что первое обозначение принадлежит электрическому фургону для доставки заказов Amazon, в этом случае V обозначает Van, то есть «фургон». Угадать тип второго электромобиля сложнее, но тут фанаты вспомнили, что в одном из видео с фабрики производителя засветился кроссовер с покатой крышей, а представители бренда упоминали о желании сделать ультимативный раллийный вседорожник.

В итоге они не только определились с тем, что Rivian R2X — это раллийный спорткар, но даже нарисовали свой вариант его внешности. Правильно ли фанаты разгадали обозначения, мы узнаем нескоро, так как старт уже анонсированных моделей Rivian R1T и Rivian R1S был перенесен на 2021 год.

Напомним, что одноплатформенные электрические пикап Rivian R1T и кроссовер Rivian R1S оснащаются четырьмя электродвигателями, суммарная мощность которых может составлять от 300 до 562 кВт в зависимости от конфигурации. Покупатели смогут выбрать один из трех вариантов емкости батарей: минимальный на 105 кВтч обеспечит запас хода на уровне 370 км, средний на 135 кВтч — запас хода в 480 км и максимальный на 180 кВтч — запас хода в 640 км.

Источник: Electrek