СМИ: Rivian рассматривает строительство нового $5-миллиардного завода в Техасе

Производитель электропикапов Rivian, финансируемый Amazon и Ford, ведет переговоры об инвестировании минимум 5 миллиардов долларов в новый автомобильный завод недалеко от Форт-Уэрта, штат Техас, сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на официальные документы местных властей.

В отличие от большинства других стартапов по производству электромобилей, Rivian всегда фокусировалась на производстве — компания купила бывший завод Mitsubishi в штате Иллинойс еще до презентации прототипов. В недавнем письме об очередном переносе сроков поставки первых машин (отгрузки R1T переехали на сентябрь 2021 года) гендиректор компании Роберт Скариндж сообщил, что в Rivian работают уже 7000 сотрудников. По слухам, завод Rivian в Иллинойсе способен производить до 300 000 автомобилей в год. В прошлом месяце Rivian привлек дополнительные 2,5 миллиарда долларов и подтвердил, что подыскивает подходящее место для строительства второго завода в США.

Завод, описанный в документе как «Project Tera», к 2027 году создаст не менее 7500 рабочих мест и будет производить около 200 000 автомобилей в год. Производство разместится на участке площадью 8,09 км2 к западу от Форт-Уэрта, говорится в презентации местного департамента экономического развития. Согласно документу, рабочие на фабрике будут получать минимальную среднегодовую зарплату в размере 56 000 долларов.

В Rivian заявили, что сейчас рассматривают несколько локаций в рамках конкурентного процесса по выбору места для второго завода в США, подчеркнув, что окончательное решение пока не принято.

Чтобы привлечь Rivian, местные власти предлагают автопроизводителю субсидии и налоговые льготы в размере до 440 миллионов долларов, причем в документе говорится, что известные компании, конкурирующие за площадку, предлагают агрессивные стимулы.

Ранее источники Reuters сообщали, что частью нового автомобильного завода Rivian станет фабрика по выпуску аккумуляторных батарей, которая может быть запущена уже в 2022 году. Также сообщалось, что Rivian рассматривает для второго завода локацию к востоку от города Меса, штат Аризона, недалеко от Золотого каньона.

В прошлом году Tesla выбрала Остин, штат Техас, для строительства Gigafactory 5 — до конца этого года на нем должно начаться серийное производство Model Y. Также на Gigafactory 5 будут выпускаться седаны Model 3 для Восточного побережья США, тягачи Tesla Semi и пикапы Cybertruck, чей выпуск недавно перенесли на 2022 год. К слову, Tesla в свое время выторговала для Gigafactory 5 налоговых льгот на сумму около 65 миллионов.

Комментируя новость о возможном соседстве с Rivian в Техасе, глава Tesla Илон Маск, наученный на собственном горьком опыте (вспоминаем времена «производственного ада» с Model 3), дал конкуренту дружескую рекомендацию сначала наладить производство на первом заводе.

I’d recommend they get their first plant working. It’s insanely difficult to reach volume production at affordable unit cost.

— Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2021