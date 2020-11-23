Rivian объявил конфигурации, цены и сроки поставки электромобилей R1S и R1T и рассказал, что готовит более компактные модели для Европы и Китая





Американский стартап Rivian наконец открыл конфигураторы электрокроссовера R1S и электропикапа R1T всем желающим (для тех, кто был готов внести $1000, конфигураторы открыли неделю назад), что позволяет подробно изучить комплектацию новинок и сроки их выхода на рынок.

Изначально обе модели были доступны в трех вариантах исполнения: Launch Edition, Adventure Package и Explore Package, однако за истекшую неделю версию Launch Edition «разобрали». Впрочем, особо расстраиваться не стоит, за исключением пары деталей (эксклюзивный зеленый цвет и продвинутые колеса) и более быстрой поставки эта версия идентична варианту Adventure Package, включая стоимость.

Так, электрокроссовер Rivian R1S в версии Launch Edition поставят в августе 2021 года по цене $77,500, в версии Adventure Package — в январе 2022 года по той же цене $77,500 и в версии Explore Package — в том же январе 2022 года, но по цене $70,000. Электропикап Rivian R1T в варианте Launch Edition приедет к покупателям в июне 2021 года по цене $75,000, а также в январе 2022 года по цене $75,000 для версии Adventure Package и по цене $67,500 для версии Explore Package.

Все вышеперечисленные варианты электромобилей будут оснащаться единой платформой с четырьмя электродвигателями с полным приводом и батареей с запасом хода 500 км (300+ миль) — разработчики считают ее наиболее оптимальным выбором с точки зрения цена/характеристики. Интересно, что начиная с января 2022 года для пикапа R1T будет доступна опция с батареей на 650 км (400+ миль) за дополнительные $10,000, а вот для электрокроссовера R1S версия на 500 км (300+ миль) первое время будет максимально возможной.

Впрочем, после начала массовых поставок электромобилей в Rivian обещают представить более «дальнобойную» версию электрокроссовера R1S, а также более доступные по цене варианты электрокроссовера R1S и электропикапа R1T с батареей на 400 км (250+ миль) и скорее всего другими упрощениями.

Руководитель стартапа Rivian Роберт Джозеф Скариндж (RJ Scaringe) также рассказал, что планирует выпустить более компактные электромобили для рынков Европы и Китая (ранее в компании патентовали обозначения R1V и R2X). Каждый из этих рынков получит вариант наиболее популярного для региона формфактора (кроссовер/седан?), при этом производить их собираются локально. Таким образом уже в ближайшие годы можно ожидать экспансию американской компании на наш континент и начало строительства как минимум двух заводов в Европе и Азии.

Напомним, что недавно Amazon показал первый электрический фургон для доставки, созданный совместно с Rivian, при этом в рамках сотрудничества планируется создать как минимум три разные коммерческие модели.

Источник: Rivian