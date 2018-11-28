Создатели электрического пикапа Rivian R1T представили электрокроссовер Rivian R1S с теми же характеристиками и ценником от $72,500

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Спустя всего два дня после презентации электрического пикапа R1T, американский стартап Rivian Automotive представил свою вторую модель — электрический кроссовер Rivian R1S. Модель выполнена на той же платформе, что и пикап, так что основные эксплуатационные характеристики обеих моделей идентичны.

В частности, Rivian R1S с четырьмя электродвигателями и полным приводом получил те же три модификации с батареями емкостью 105 кВтч и запасом хода 370 км, емкостью 135 кВтч и запасом хода 480 км, а также емкостью 180 кВтч и запасом хода в 640 км.

Мощность версии с минимальным объемом батареи составляет 300 кВт (560 Нм), она набирает первые 100 миль/ч за 4,9 секунды. Средняя версия получила мощность в 562 кВт (750 л.с.), момент 1120 Нм и время разгона до первой «сотни» за 3,0 секунды. Максимальная версия получила мощность 522 кВт (момент 1120 Нм) и время разгона в 3,2 секунды.

В отличие от пятиместного пикапа, электрокроссовер Rivian R1S получил три ряда сидений и семь мест, при этом второй и третий ряд сидений можно сложить, получив крытый грузовой отсек для достаточно габаритных грузов. Длина кроссовера R1S составляет 5040 мм (колесная база 3075 мм), ширина — 1710 мм, высота — 1820 мм, снаряженный вес составляет 2650 кг, полный — 3470 кг. Для сравнения, длина пикапа R1T составляет 5475 мм (колесная база — 3450 мм), ширина — 1710 мм и высота — 1815 мм при том же весе.

Электрокроссовер Rivian R1S получил тот же набор датчиков (высокоточный GPS, камеры, радары, лидары и ультразвуковые сенсоры), достаточный для работы автопилота 3 уровня, а также аналогичную собрату приборную панель с тремя сенсорными экранами размером 15,6 дюймов, 12,3 дюйма и 6,8 дюйма.

Стоимость электрокроссовера Rivian R1S составит от $72,500 за минимальную версию, продажи стартуют одновременно с электропикапом Rivian R1T в конце 2020 года. Очевидно, что основным конкурентом модели на рынке США выступит электрокроссовер Tesla Model X.

Источник: Electrek, Rivian