Роберт Де Ниро обвинил Apple в цензуре его речи

Роберт Де Ниро подверг критике компанию Apple и Готемский институт кино и медиа, заявив, что его речь в телесуфлере на церемонии вручения премии Gotham Awards была подвергнута цензуре сотрудником Apple. За несколько минут до начала шоу оттуда удалили критику в адрес Дональда Трампа и индустрии развлечений.

Актер появился на сцене на церемонии в понедельник вечером, чтобы вручить награду «Историческая икона Готема» и почтить фильм Мартина Скорсезе Killers Of The Flower Moon («Убийцы цветочной луны»), который распространяется компанией Apple и рассказывает о серии в индейцев племени осадков в Оклахоме в 1920-х годах после того, как на землях племени была обнаружена нефть, передает The Verge.

Сначала Де Ниро сказал, что в телесуфлере произошла ошибка, а затем понял, что целые фрагменты его речи были удалены. Де Ниро достал свой телефон, чтобы прочитать оригинал речи. «Я только хочу сказать одну вещь. Начало моей речи было отредактировано, вырезано, а я об этом не знал. А я хочу прочесть ее», — сказал Де Ниро. Перевод «пропущенных» кусков речи:

История больше не есть история. Правда, не является правдой. Даже факты подменяются альтернативными фактами и руководствуются теориями заговора и уродства. Во Флориде молодые студенты учат, что рабы развивали навыки, которые можно применить для личного развития. Индустрия развлечений не застрахована от этой гнойной болезни. Герцог Джон Уэйн сказал известную фразу о коренных американцах: «Я не считаю, что мы поступили неправильно, забрав у них эту великую страну. Было много людей, нуждавшихся в новой земле, а индейцы эгоистически пытались сохранить ее для себя». Ложь стала еще одним инструментом в арсенале шарлатана. Бывший президент соврал нам более 30 000 раз за четыре года своего правления, и он не сбавляет темп в своей нынешней кампании. Но за всей своей ложью он не может скрыть свою душу. Он нападает на слабых, уничтожает дары природы и демонстрирует неуважение, например, используя слово «Покахонтас» как пренебрежительное.

В завершение речи Де Ниро сказал, что планировал поблагодарить Apple и Готемский институт кино и медиа до того, как увидел смонтированную речь на телесуфлере. «Но мне совсем не хочется благодарить их за то, что они сделали», — сказал Де Ниро. «Как они вообще посмели это сделать?»

По данным источников, отредактированная версия речи была загружена в телесуфлер за несколько минут до начала церемонии вручения премии Gotham Awards женщиной, представившейся сотрудницей Apple, а двое сотрудников Apple в тот вечер прислали по электронной почте компании, ответственной за телесуфлер пересмотренный сценарий речи, и что Де Ниро не знал об изменениях.

Обвинения Де Ниро в цензуре появились через несколько недель после того, как стало известно, что шоу Джона Стюарта на Apple TV Plus «Проблема с Джоном Стюартом» закрыли из-за «творческих разногласий», связанных с темами Китая и искусственного интеллекта.