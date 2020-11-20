Rocket Lab впервые вернула первую ступень ракеты Electron — на парашюте





В ночь на 20 ноября частная аэрокосмическая компания Rocket Lab из Новой Зеландии запустила сверхлегкую ракету Electron с 30 небольшими спутниками. Во время этого запуска компания впервые протестировала возврат первой ступени ракеты, спустив ее на парашютах. Трансляция запуска проходила на YouTube-канале Rocket Lab.

Rocket Lab разрабатывает двухступенчатую ракету сверхлегкого класса Electron с 2012 года. Она способна выводить полезную нагрузку массой до 300 килограммов на низкую околоземную орбиту и до 150 килограммов — на солнечно-синхронную. Стоимость запуска Electron — около $7,5 млн, то есть примерно в 8 раз дешевле по сравнению SpaceX Falcon 9, хотя сравнить тут некорректно, поскольку это ракеты разных классов. С другой стороны, не так давно SpaceX запустила программу райдшеринга SmallSat Rideshare Program, в рамках которой продает владельцам небольших спутников дополнительные места на Falcon 9 на взаимовыгодных условиях (при ранней брони тариф на вывод спутника массой до 150 кг — $2,25 млн, до 300 кг — $4,5 млн).

Rocket Lab со своей ракетой Electron нацеливается на микро- и наноспутники, планируя добиться снижения стоимости запуска за счет возвращаемой первой ступени. Подход к созданию многоразовой ракеты Rocket Lab отличается от SpaceX — вместо реактивной посадки здесь парашюты. Схема такая: после отделения и прохождения верхних слоев атмосферы со снижением скорости до двух Махов первая ступень выпускает небольшой тормозной парашют, а на высоте нескольких километров над поверхностью раскрывается основной парашют, замедляющий ступень до безопасной для посадки скорости. Ранее Rocket Lab успешно проверила концепцию парашютной посадки, сбросив макет ступени с вертолета и впоследствии поймав его, а теперь перешла к испытаниям с реальной ракетой.

В рамках сегодняшнего запуска первая ступень успешно отделилась от второй, выполнила разворот при помощи маховика, после чего успешно выпустила один за другим оба парашюта и приводнилась в море недалеко от Новой Зеландии. Компания показывала изображение с закрепленной на первой ступени камеры до входа в атмосферу, после чего трансляция спуска прервалась. Позже глава Питер Бек опубликовал в твиттере фото с места посадки — на нем первая ступень с раскрывшимся парашютом в воде без каких-либо видимых повреждений. На сей раз ставилась задача сбора необходимой полетной информации, чтобы получить полное представление о характере поведения носителя при снижении.

Welcome back to Earth Electron! pic.twitter.com/lI39kLAS4Z — Peter Beck (@Peter_J_Beck) November 20, 2020

В следующий раз Rocket Lab опробует полноценную схему с задействованием вертолета для поимки снижающейся на парашютах ступени в воздухе.

Вторая ступень отработала штатно и вывела на орбиту 30 спутников, включая 24 коммуникационных спутника формата 0.25 U. Да, фигурка гнома Чомпски из игры Half-Life 2: Episode Two тоже успешно прокатилась на орбиту и сейчас на разгонном блоке находится на пути обратно на Землю (его никто не возвращает).

В следующем году Electron предстоит выполнить заказ NASA и отправить CubeSat на необычную орбиту, где в будущем расположится окололунная станция Gateway.

Остается вспомнить, что такой же подход с парашютами и вертолетом планирует использовать ULA в ракете Vulcan, с той лишь разницей, что ловить будут не первую ступень целиком, а только блок двигателей (самый дорогой компонент).