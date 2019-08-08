Rocket Lab сделает первую ступень ракеты-носителя Electron возвращаемой. Ее будет ловить вертолет





Компания Rocket Lab объявила, что намерена повторно использовать первые ступени ракеты-носителя сверхлегкого класса Electron. В течение нескольких месяцев их конструкцию модифицируют таким образом, чтобы они могли пережить повторный вход в атмосферу, сообщает Space News.

Вместе с тем, в отличие от возвращаемой первой ступени Falcon 9, первая ступень Electron не будет производить самостоятельную посадку. Связано это с тем, что ракета, предназначенная для вывода на орбиту небольших спутников, слишком мала, чтобы разместить на ней дополнительные двигатели, топливо и систему управления, необходимые для полноценного возвращения.

Планируется, что на обратном пути ступень сначала задействует «аэротермальный замедлитель», который будет использовать земную атмосферу для торможения в плотных слоях, после чего раскроет парашют и начнет плавно опускаться. Немногим позже, когда ступень окажется на определенной высоте, ее перехватит оборудованный специальным крюком спасательный вертолет, который затем доставит установку на платформу судна для дальнейшего восстановления.

Подробности того, каким образом ступень будет тормозить сразу после входа в атмосферу, в Rocket Lab отказались раскрывать, ссылаясь на коммерческую тайну. Представители компании отметили лишь, что этот этап является наиболее сложным ввиду экстремальных температур и перегрузок: ступень войдет в атмосферу на скорости в 8,5 раз больше скорости звука, а для того, чтобы затормозить до приемлемой для парашютной системы скорости, равной 0,01 скорости звука, у нее будет всего 70 секунд.

По словам исполнительного директора компании Питера Бека, новый подход призван не столько сэкнономить деньги, сколько ускорить производство ракет и нарастить число запусков. Сегодня на сборку одной Electron уходит 30 дней. С возвращаемой первой ступенью этот срок можно будет сократить до недели.

«Главная цель здесь — в том, что если мы сможем перехватить носитель в отличном состоянии, то, в теории, нам останется вернуть его на стартовую площадку, перезарядить батареи — и можно отправлять снова», — сказал он.



Бек также уточнил, что не может сказать, сколько раз одну и ту же ступень можно будет использовать повторно, указав, что даже один повторный запуск сулит огромный выигрыш в плане времени для сервиса космических запусков.

Помимо этого, глава Rocket Lab подчеркнул, что конечная цель стартапа — совершить революцию в сфере запуска малых спутников: инженеры хотят сделать запуск легких спутников почти таким же обычным делом, как отправку посылки по почте. В будущем компания планирует производить не менее 120 стартов в год; уточним, что за 2019-й их произведено пока что только три.

Напоследок отметим, что разработка технологии возвращения первой ступени в Rocket Lab официально стартует 16 августа — на эту дату запланирован 4 запуск Electron, в ходе которого ракета-носитель будет оснащена, среди прочего, специальным регистрационным прибором. Устройство должно будет собрать данные, на основе которых Rocket Lab затем займется модернизацией конструкции первой ступени.

Источник: hightech.plus