российские космонавты использовали МКС для распространения антиукраинской пропаганды

российская госкорпорация «роскосмос» разместила в своём официальном Telegram-канале изображения, на которых запечатлены три русских космонавта с трехцветными «флагами» так называемых «лнр» и «днр».

Фотографии были сделаны недавно на борту МКС, и на них запечатлены улыбающиеся космонавты олег артемьев, денис матвеев и сергей корсаков, демонстрирующие флаги. Фотографии дополнены пропагандистским текстом, восхваляющим российскую оккупацию Луганской области Украины.

Изображения и публикации в социальных сетях представляют собой наиболее вопиющее использование МКС (которая управляется США, россией, Японией, Канадой и Европейским космическим агентством) в целях российской пропаганды с момента полномасштабного вторжения в Украину.

Несмотря на то, что NASA, «роскосмос» и другие космические агентства продолжают сотрудничество на МКС с начала вторжения, некоторые официальные лица США предложили NASA рассмотреть вопрос о разрыве связей с россией из-за её зверств в Украине. Однако администратор космического агентства защищал партнерство на том основании, что станция летает выше геополитической напряженности на Земле. NASA также хочет, чтобы станция продолжала функционировать, поскольку отделение американского сегмента от российского было бы трудным и потенциально фатальным для работы орбитального комплекса.

В интервью, опубликованном в понедельник, администратор NASA Билл Нельсон подтвердил эту позицию. Он заявил, что даже в разгар холодной войны, в 1975 году в космосе встретились американский и советский космические корабли, а сотрудничество продолжалось и после распада СССР.

Тем не менее провокационные действия «роскосмоса» переносят кровавый конфликт на Земле в космос. Для некоторых наблюдателей, таких как бывший астронавт NASA Терри Виртс, использование россией космической станции в пропагандистских целях неприемлемо. Он заявил, что NASA стремится не акцентировать внимание на действиях россии, так как для функционирования МКС нужны обе стороны и два космических корабля на станции. Но в скором времени ситуация может измениться. Космический корабль Boeing Starliner может совершить свой первый испытательный полёт с экипажем до конца этого года. Если он будет успешным, у NASA будет два американских космических корабля, способных достичь МКС, и необходимость в использовании российских кораблей отпадёт.

Источник: arstechnica