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Boeing Starliner успешно вернулся на Землю после 6-дневного тестового полета к МКС, сопровождавшегося отказом двух двигателей и рядом проблем

Boeing Starliner успешно вернулся на Землю после 6-дневного тестового полета к МКС, сопровождавшегося отказом двух двигателей и рядом проблем

Космический корабль Boeing Starliner благополучно вернулся на Землю, тем самым успешно завершив шестидневную беспилотную миссию Boeing Orbital Flight Test-2. Аппарат приземлился на ракетном полигоне армии США Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.

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Капсула Boeing Starliner успешно приземлилась после 6-дневной тестовой миссии, которая началась с отказа двух двигателей

Начальный этап миссии Boeing Orbital Flight Test-2 прошёл не совсем гладко. Вскоре после отделения от ракеты у Starliner вышли из строя два двигателя. Тем не менее космический аппарат смог впервые стыковаться с МКС и доставил на станцию более 360 кг оборудования. На обратном пути космический корабль вёз более 270 кг груза, включая многоразовые газовые баллоны. 25 мая в 21:36 (по киевскому времени) Boeing Starliner отстыковался от МКС, а 26 мая в 01:05 запустил двигатели, чтобы покинуть орбиту.

В дальнейшем космический корабль вошёл в атмосферу, активировал парашюты и благополучно приземлился на ракетном полигоне. Тем самым Starliner стал первой американской капсулой, приземлившейся на сушу, а не в океан.

После оценки данных этого полёта Boeing сможет приступить к планированию полётов с экипажем, которые позволят доставлять астронавтов на космическую станцию ​​и возвращать их на Землю. Космическое агентство NASA намерено этим летом объявить астронавтов, которые полетят на Starliner, а сама миссия может состояться до конца года.

Источник: Engadget

  • Boeing CST-100 Starliner — второй аппарат, созданный по программе NASA Commercial Crew Program по развитию частных пилотируемых космических кораблей (первый — Crew Dragon от SpaceX, прошедший сертификацию в 2020 году и с тех пор успешно возит астронавтов NASA и туристов на МКС). Его разработка началась в 2010 году. Starliner, как и Crew Dragon, состоит из многоразовой капсулы и отделяемого одноразового служебного модуля. Капсула рассчитана на перевозку до семи членов экипажа (однако NASA не планирует возить более 4-5 астронавтов вместе). Корабль способен поддерживать существование экипажа вне станции до 60 часов, а в пристыкованном к МКС состоянии более 200 дней.
  • Starliner впервые совершил тестовый полет еще 20 декабря 2019, однако всех поставленных целей тогда достичь не удалось. Из-за сбоя в системе отсчета полетного времени на начальном этапе миссии полет в МКС пришлось отменить (после корректировки орбиты топлива для полета в МКС оказалось недостаточно, а корабль преждевременно вернули Землю). И хотя первый испытательный полет корабля сочли успешным, концерн решил повторить беспилотный демо-полет перед первым полетом с экипажем на борту.
  • Этот второй демонстрационный полет Orbital Flight Test-2 (OFT-2) переносился множество раз по разным причинам — в июле 2021 года запуск отсрочили из-за проблем на МКС с российским модулем «Наука», а затем Boeing столкнулся с блокировкой клапанов в топливной системе корабля и запуск перенесли на 2022 год. В конце концов, Boeing сообщил об устранении проблем с клапанами и запланировал запуск на 20 мая 2022 года.

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