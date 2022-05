Boeing Starliner успешно вернулся на Землю после 6-дневного тестового полета к МКС, сопровождавшегося отказом двух двигателей и рядом проблем

Космический корабль Boeing Starliner благополучно вернулся на Землю, тем самым успешно завершив шестидневную беспилотную миссию Boeing Orbital Flight Test-2. Аппарат приземлился на ракетном полигоне армии США Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.

Начальный этап миссии Boeing Orbital Flight Test-2 прошёл не совсем гладко. Вскоре после отделения от ракеты у Starliner вышли из строя два двигателя. Тем не менее космический аппарат смог впервые стыковаться с МКС и доставил на станцию более 360 кг оборудования. На обратном пути космический корабль вёз более 270 кг груза, включая многоразовые газовые баллоны. 25 мая в 21:36 (по киевскому времени) Boeing Starliner отстыковался от МКС, а 26 мая в 01:05 запустил двигатели, чтобы покинуть орбиту.

В дальнейшем космический корабль вошёл в атмосферу, активировал парашюты и благополучно приземлился на ракетном полигоне. Тем самым Starliner стал первой американской капсулой, приземлившейся на сушу, а не в океан.

После оценки данных этого полёта Boeing сможет приступить к планированию полётов с экипажем, которые позволят доставлять астронавтов на космическую станцию ​​и возвращать их на Землю. Космическое агентство NASA намерено этим летом объявить астронавтов, которые полетят на Starliner, а сама миссия может состояться до конца года.

An overhead view of Starliner, sitting nicely on its airbags in the desert: pic.twitter.com/n9eaOX6knF

— Michael Sheetz (@thesheetztweetz) May 25, 2022