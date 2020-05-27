Российские СМИ увидели в украинской игре Strategic Mind: Blitzkrieg пропаганду нацизма





Российские СМИ и федеральные органы ополчились на пошаговую стратегию Strategic Mind: Blitzkrieg от киевской студии Starni Games, вышедшую в Steam 22 мая 2020 г. Камнем преткновения послужил видеоролик после окончания одной из игровых миссий, в котором Гитлер, в окружении высших офицеров Рейха, принимает парад Победы на Красной площади в Москве. Сенатор Совета федерации России Франц Клинцевич грозит авторам игры уголовным преследованием.

Strategic Mind: Blitzkrieg – третья пошаговая стратегия студии Starni Games на тему Второй мировой войны. Она посвящена немецкой военной кампании 1939–45 гг. и, как и многие подобные игры, содержит альтернативные миссий, в которых игроку предлагается переломить ход знаменитых сражений прошлого, выступая на стороне проигравших. Одна из подобных миссий Strategic Mind: Blitzkrieg – битва за Москву, в которой, командуя немецкими войсками, вы должны захватить столицу СССР. Собственно, ролик о котором идет речь, появляется после победы в данной миссии.

Российские СМИ поспешили обвинить украинских разработчиков в пропаганде нацизма. Практически половина часовой программы «60 минут по горячим следам» от 26 мая 2020 г. на телеканале «Россия 24» посвящена нападкам на игру. Естественно, с ехидными упоминаниями Степана Бандеры, Симона Петлюры, воинов УПА и членов ОУН. Авторам игры угрожают уголовным преследованием, аккаунт студии на YouTube был заблокирован из-за многочисленных жалоб, а Facebook удалил часть роликов игры.

Ситуацию прокомментировал глава студии Starni Games Игорь Тимошенко:

«Мы ни в коем случае не пытаемся пропагандировать или прославлять нацистскую идеологию и безоговорочно осуждаем военные преступления, совершенные Третьим Рейхом. В игре есть элементы альтернативной истории: в случае проигрыша игрока показывается видеоролик, в котором советские танки берут Рейхстаг, в случае же его победы в одной из миссий германские войска захватывают Москву. Победив в битве за Москву вы действительно можете увидеть эпизод из альтернативной истории — парад немецких войск на Красной площади. В нашей игре около 90 минут видеороликов, и посмотрев их все вы убедитесь, что Гитлер и Геринг показаны в них, как отрицательные персонажи, которые отдают преступные приказы. Остальным действующим лицам приходится выбирать между присягой и совестью, выполняя приказы фюрера. Более того, в определенный момент игры Гитлера убивают участники Сопротивления. К тому же, игра полностью денацифицированная — все символы и изображения, запрещенные законодательством (вроде «свастики»), были заменены денацифицированными символами.

В своих играх мы показываем события Второй мировой войны с точки зрения разных сторон конфликта. В нашем прошлом проекте — Strategic Mind: The Pacific — показаны события войны в Тихом океане между США и Японией. В нынешнем проекте рассказана история от лица Германии. В следующих проектах играть предстоит за СССР и Союзников. Мы стараемся создавать увлекательные игры, сохраняя историческую достоверность. Мы не стремимся кого-либо оскорбить или, наоборот, прославить, а просто хотим делать интересные и атмосферные игры. Оценки пользователей Steam подтверждают, что большинству игроков Strategic Mind: Blitzkrieg понравилась. А недавняя волна негативных комментариев в соцсетях была вызвана крайне предвзятой реакцией на игру российских СМИ.»

Действительно, на текущий момент оценка игроков Steam у Strategic Mind: Blitzkrieg составляет достаточно высокие 84/100 баллов. Игра появилась в продаже 5 дней назад, ее стоимость для Украины – 499 грн. За 96 часов с момента релиза разработчики успели выпустить три патча, правящие некоторые ошибки.