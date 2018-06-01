Россия хочет, чтобы Марк Цукерберг дал показания в Совете Федерации

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На протяжении двух последних месяцев Марк Цукерберг дважды давал показания о работе Facebook, защите персональных данных пользователей и скандале с Cambridge Analytica. В середине апреля глава соцсети вступал перед Конгрессом США, а мае – перед Европарламентом. Теперь же российские законодатели хотят, чтобы Марк Цукерберг дал показания и перед ними.

В среду, во время проведения заседания верхней палаты российского парламента, один из сенаторов предложил вызвать Цукерберга. В ответ на это спикер Валентина Матвиенко сказала, что она «распорядится» и что они «организуют его приезд».

Российские сенаторы хотят, чтобы Цукерберг давал показания по таким темам, как информационная безопасность, конфиденциальность и «распространение вредного контента». Когда один сенатор возражал против визита на том основании, что Цукерберг был «русофобом», спикер Матвиенко ответила:

«Почему Совет Федерации не должен вступать в диалог и спрашивать его о своих русофобских высказываниях?»

В прошлом году Facebook признала влияние России на политическую обстановку в США и проведение выборов президента США. Такое влияние осуществлялось через публикацию целевых рекламных сообщений, купленных российскими группами и учётными записями, связанными с российским агентством дезинформации.

На момент подготовки материала Facebook пока не подтвердила выступления Марка Цукерберга в Совете Федерации.

Источник: The Verge