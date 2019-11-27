Rozetka повысила порог стоимости покупки для платного самовывоза – с 300 грн до 500 грн





В начале октября в магазине Rozetka внедрили достаточно оригинальное новшество – самовывоз из розничных магазинов покупок стоимостью менее 300 грн стал платным. И хотя стоимость такой услуги нельзя назвать высокой – 10 грн – но на фоне низкой цены покупки это заметное увеличение. К тому же вызывает удивление сам факт – за то, чтобы забрать свою покупку, нужно заплатить деньги.

Но, судя по всему, внедрение такой дополнительной платы не привело к оттоку клиентов, и руководство магазина Rozetka приняло решение расширить практику её применения и на более дорогие покупки. Теперь плата за самовывоз из магазина взимается с покупок стоимостью до 500 грн. На это обратили внимание пользователи, и соответствующее уведомление можно обнаружить на сайте продавца. Однако существует небольшое разногласие в данных. При оформлении покупки сказано, при условии самовывоза платной является выдача заказов стоимостью до 495 грн.

Ранее руководство Rozetka поясняло, что введение платы за самовывоз должно разгрузить магазины от маленьких заказов и ускорить выдачу товара. В маркетплейсе рассчитывают полностью перевести трафик таких заказов на почтоматы и мобильные точки выдачи.

Источник: AIN