«Розмінування України» — приложение ГСЧС для сообщении о минировании и взрывоопасных предметах

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о запуске мобильного приложения «Розмінування України» — официальное приложение ГСЧС, с помощью которого можно быстро сообщить о минировании и/или обнаружении взрывоопасных предметов. Логотип программы, конечно же, украшает знаменитый пес Патрон, специализирующийся на поиске взрывчатки и уже ставший талисманом ГСЧС.

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Мобильное приложение направлено на создание информационно-коммуникационной платформы между органами ГСЧС и гражданами, направленной на принятие мер по разминированию территории Украины. Его создала государственная ІТ-компания «Інфотех»

Как работает приложение

В нем каждый может сообщить о найденном подозрительном предмете, сделать его фото, пометить его координаты, сделать видео. После этого можно отслеживать статус этого предмета и проверить, его уже обезвредили.

Кроме того, есть интерактивная карта с местами, где обнаружены взрывоопасные предметы.

В приложении можно найти список наиболее распространенных взрывоопасных предметов.

Где скачать приложение

На данный момент доступна бета-версия. Ее можно загрузить по ссылке в Google Play и App Store.

Всего за несколько дней работы приложения Разминирование Украины специалисты уже получили 125 заявок, 76 из них из Киевской области, рассказывают в Министерстве внутренних дел.

По самым оптимистичным прогнозам, потребуется 5-7 лет для разминирования всей территории Украины, рассказала заместитель МВД Украины Мэри Акопян 19 мая во время первого заседания созданного в Украине Международного координационного центра по гуманитарному разминированию. С начала широкомасштабного российского вторжения в Украину на территории нашего государства обезврежено почти 114 тыс. взрывоопасных предметов. В том числе около 2 тыс. авиационных бомб.