SpaceX в воскресенье, 29 марта, потеряла связь со спутником Starlink под номером 34343. Вероятно, он взорвался из-за технических проблем.





Космический аппарат, по информации SpaceX, находился на низкой околоземной орбите на высоте 560 км над Землей. Хотя в компании Илона Маска избегают термина «взрыв», специалисты по мониторингу космического пространства обнаружили десятки фрагментов вокруг места нахождения спутника.

В частности, о признаках разрушения спутника Starlink сообщила компания LeoLabs. Несмотря на это в SpaceX уверяют, что полностью контролируют ситуацию. По последним данным, инцидент не угрожает безопасности МКС и другим космическим аппаратам.

Сейчас SpaceX сотрудничает с NASA, отслеживая движение обломков спутника. Ожидается, что остатки космического аппарата в течение ближайших недель сгорят в плотных слоях атмосферы. По мнению независимого мониторингового космического агентства SSA, разрушение спутника, скорее всего, произошло из-за внутренней неисправности, а не в результате столкновения с космическим мусором или другим объектом.

По мнению независимых аналитиков, инцидент очень похож с аналогичным случаем в декабре прошлого года, когда также внезапно была потеряна связь со спутником с последующим его разрушением. Интересно, что буквально неделю назад спутник Starlink едва избежал столкновения с китайским космическим аппаратом.





Обнаружение проблемы со спутниками Starlink осложняется чрезвычайной концентрацией как других спутников, так и космического мусора на низкой околоземной орбите. На высоте около 560 км над Землей сейчас насчитывается более 24 тыс. объектов. Сейчас количество спутников Starlink уже достигло 10 тыс. и в дальнейшем будет только увеличиваться.

Кроме этого сейчас SpaceX готовится к самому масштабному IPO в собственной истории, планируя привлечь около $75 млрд в соответствии с нынешней рыночной капитализацией, которая оценивается в $1,75 трлн. В компании Маска стремятся преуменьшить последствия инцидента со спутником, чтобы не сорвать масштабный раунд привлечения инвестиций.

Источник: Tom’s Hardware