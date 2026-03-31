31.03.2026

SpaceX потеряла еще один спутник Starlink

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

SpaceX втратила ще один супутник Starlink

SpaceX в воскресенье, 29 марта, потеряла связь со спутником Starlink под номером 34343. Вероятно, он взорвался из-за технических проблем.


Космический аппарат, по информации SpaceX, находился на низкой околоземной орбите на высоте 560 км над Землей. Хотя в компании Илона Маска избегают термина «взрыв», специалисты по мониторингу космического пространства обнаружили десятки фрагментов вокруг места нахождения спутника.

В частности, о признаках разрушения спутника Starlink сообщила компания LeoLabs. Несмотря на это в SpaceX уверяют, что полностью контролируют ситуацию. По последним данным, инцидент не угрожает безопасности МКС и другим космическим аппаратам.

SpaceX втратила ще один супутник Starlink
LeoLabs

Сейчас SpaceX сотрудничает с NASA, отслеживая движение обломков спутника. Ожидается, что остатки космического аппарата в течение ближайших недель сгорят в плотных слоях атмосферы. По мнению независимого мониторингового космического агентства SSA, разрушение спутника, скорее всего, произошло из-за внутренней неисправности, а не в результате столкновения с космическим мусором или другим объектом.

По мнению независимых аналитиков, инцидент очень похож с аналогичным случаем в декабре прошлого года, когда также внезапно была потеряна связь со спутником с последующим его разрушением. Интересно, что буквально неделю назад спутник Starlink едва избежал столкновения с китайским космическим аппаратом.


Обнаружение проблемы со спутниками Starlink осложняется чрезвычайной концентрацией как других спутников, так и космического мусора на низкой околоземной орбите. На высоте около 560 км над Землей сейчас насчитывается более 24 тыс. объектов. Сейчас количество спутников Starlink уже достигло 10 тыс. и в дальнейшем будет только увеличиваться.

Кроме этого сейчас SpaceX готовится к самому масштабному IPO в собственной истории, планируя привлечь около $75 млрд в соответствии с нынешней рыночной капитализацией, которая оценивается в $1,75 трлн. В компании Маска стремятся преуменьшить последствия инцидента со спутником, чтобы не сорвать масштабный раунд привлечения инвестиций.

Ранее мы писали, что созвездие Starlink теряет 1-2 спутника каждый день — они сгорают или падают на Землю

Спутниковую связь Starlink Direct to Cell подключили 16 млн человек: каждый третий — из Украины

Источник: Tom’s Hardware

Популярные новости

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить