С 1 июля в Киеве усилили карантин

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После нескольких этапов смягчения карантина в Украине начал фиксироваться рост заболеваемости коронавирускной инфекцией COVID-19. На прошлой неделе наблюдались значения количества новых выявленных случаев около 1000 в сутки. И хотя сейчас фиксируется некоторый спад количества новых случаев, власти Киева приняли решение об усилении карантинных ограничений в столице. Об этом во время онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Хочу сообщить, что в соответствии с постановлением правительства, принято решение об усилении противоэпидемических мероприятий в столице», — сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что с 1 июля в Киеве ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) — до 22:00. Кроме того, ограничено проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного и рекламного характера. Такие мероприятия запрещено проводить после 22:00.

Виталий Кличко добавил, что эти ограничения являются вынужденными и направлены на сдерживание распространения болезни.

Добавим, усиление карантина может быть введено и по всей стране. Как говорится в сообщении на сайте офиса президента Украины, показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос и сейчас составляет 58 человек на 100 000 населения. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что показатель в 60 больных людей на 100 000 населения — это критический лимит, при котором нужно будет усиливать карантинные ограничения на уровне страны и отдельных областей.

Источник: Facebook, ОПУ