Со следующего года пошлина на ввоз новых автомобилей из ЕС начнет постепенно опускаться до нулевого значения

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Минэкономразвития опубликовало таблицу, регламентирующую уровень ставок ввозной пошлины Украины, то есть размер таможенных платежей для автомобилей. Новые нормы будут применяться в 2018 году к импорту товаров из Европейского союза в рамках Соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС. Напомним, Соглашение вступило в силу в полном объеме 1 сентября 2017 года, тогда торговая часть действует еще с 1 января 2016 года.

Для легковых автомобилей Соглашением предусмотрен переходной период длительностью семь лет. За это время ставки ввозной пошлины постепенно опустятся до нуля.

Что касается размера ставок для новых легковых автомобилей происхождением из стран Евросоюза на следующий год, то в зависимости от типа автомобиля и объема двигателя они следующие:

Бензиновые:

С рабочим объемом не более 1000 см3 – 6,3% от таможенной стоимости.

С рабочим объемом более 1000 см3, но не более 1500 см3 – 7,3% от таможенной стоимости.

С рабочим объемом более 1500 см3, но не более 2 200 см3 – 5% от таможенной стоимости.

С рабочим объемом более 2200 см3, но не более 3000 см3 – 5% от таможенной стоимости.

С рабочим объемом более 3000 см3 – 5% от таможенной стоимости.

Дизельные:

С рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1500 см3 – 7,3% от таможенной стоимости.

С рабочим объемом более 1500 см3, но не более 2500 см3 – 7,3% от таможенной стоимости.

С рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3 – 6,3% от таможенной стоимости.

Электромобили:

Транспортные средства, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими) – 0% от таможенной стоимости.

Для новых автомобилей из других стран действует более высокая пошлина (обычно 10%) от таможенной стоимости машины.

Также отметим, что кроме пошлины при надлежащем таможенном оформлении легкового автомобиля надо заплатить акциз (зависит от объема двигателя) и НДС (20%).

Источник: 24tv.ua