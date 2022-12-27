С 1 января стоимость доставки посылок EMS из Украины в Польшу будет снижена до -75%

Национальный почтовый оператор «Укрпочта» продолжает углублять сотрудничество с Почтой Польши (Poczta Polska). Совместными усилиями компании смогли снизить стоимость доставки EMS-отправлений из Украины в Польшу на 75%. Новые условия будут действовать с 1 января 2023 года.

Например, с 1 января EMS-отправление весом до 1 кг будет стоить всего $6; весом до 10 кг – около $8,85, а до 20 кг – до $12,5. Новые тарифы будут едиными как для розничных, так и для корпоративных клиентов – как при пересылке личных вещей друзьям и родственникам, так и при продаже товаров покупателям в Польше.

Оформить отправление можно будет в почтовых отделениях «Укрпочты» и личном онлайн-кабинете, а также с помощью мобильного приложения «Укрпочты». Следует отметить, что оформляя отправление с помощью онлайн-приложений «Укрпочты», каждый клиент дополнительно получает скидку в размере 3%. Сроки доставки EMS-отправлений в Польшу составляют 7-14 дней.

Напомним, несколько месяцев назад в рамках сотрудничества Почты Польши и «Укрпочты» уже удалось снизить тарифы до 75% на доставку посылок EMS из Польши в Украину.