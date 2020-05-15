С августа Google Chrome начнет блокировать и «тяжелую» рекламу, оказывающую большую нагрузку на CPU и батарею





Google продолжает активно бороться с некачественной рекламой. Как мы уже рассказывали, в августе Google ужесточит требования к рекламе в Chrome, начав блокировать все объявление, не соответствующие новому стандарту Better Ads Standard. Теперь же выяснилось, что будет еще одно весьма приятное изменение для пользователей Chrome — вдобавок к остальной браузер будет блокировать ресурсоёмкую рекламу, которая сильно нагружает процессор и аккумулятор мобильных устройств. Потенциально это снизит расход трафика и заряда батареи мобильного устройства.

Установку рекламных лимитов анонсировал менеджер по продукту в команде Chrome Маршалл Вэйл.

Недавно мы заметили, что небольшая доля процента рекламы потребляет непропорциональную часть ресурсов устройства, таких как аккумулятор и сетевые данные, и пользователь об этом не догадывается. Такие объявления, включая майнеры криптовалюты, бывает плохо запрограммирована или неоптимизирована для использования трафика. Она может приводит к быстрому разряду батареи, расходовать и так ограниченные сетевые ресурсы и стоить денег». Маршалл Вэйл, менеджер по продукту в команде Chrome

Если реклама будет требовать слишком много ресурсов, то Chrome отобразит страницу с ошибкой в соответствующем фрейме. Заблокированное объявление будет иметь примерно такой вид:

Что касается лимитов, разработчики указывают следующие критерии:

4 МБ сетевого трафика

15 секунд нагрузки CPU в любой 30-секундный период

60 секунд общей загрузки CPU

По данным Google, только 0,3% рекламы не укладывается в эти лимиты, но при этом на нее приходится 27% трафика всей рекламы и 28% всей нагрузки CPU.

Еще в версии Chrome 80 появился переключатель Heavy Ad Intervention для блокировки тяжелой рекламы. Желающие могут активизировать его уже сейчас (переключатель находится в служебном разделе настроек по адресу chrome://flags/#enable-heavy-ad-intervention), не дожидаясь запуска функции в августе.

Источник: Chromium