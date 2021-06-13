S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выходит 28 апреля 2022 года — геймплейный трейлер

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Украинская студия GSC Game World на совместной конференции Microsoft и Bethesda в рамках E3 впервые полноценно показала геймплей горячо ожидаемого ролевого шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 (до этого был только тизер на движке игры), а также объявила точную дату релиза шутера и другие подробности.

Сиквел получил подзаголовок Heart of Chernobyl («Сердце Чернобыля»), а ее релиз запланирован на 28 апреля 2022 года. Как уже неоднократно говорилось, игра будет временным эксклюзивом Xbox и появится в Xbox Game Pass в день релиза. Также игра выйдет на ПК. Предзаказы откроются в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store 13 июня в 22:00 по Киеву.

В ролике разработчики показали геймплей на нескольких локациях, включая «Дугу» и город Чернобыль-2. Также на видео можно увидеть устройство Скифа для восстановления выносливости и детектор артефактов под названием Gilka, похожий на счетчик Гейгера

Геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Ключевой арт S.T.A.L.K.E.R. 2

Скриншоты S.T.A.L.K.E.R. 2