S.T.A.L.K.E.R. 2: первый геймплейный тизер на движке игры

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Украинская студия GSC Game World впервые показала геймплей горячо ожидаемого ролевого шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 — короткий тизер, записанный на движке игры, опубликовали на канале IGN.

В ролике длительностью чуть меньше одной минуты показаны кадры игрового процесса с видом от первого лица — протагониста по прозвищу Скиф. В нем герой бежит по полуразрушенному зданию, безуспешно пытаясь поймать сигнал сети на портативном компьютере. Вокруг него в воздухе летают мелкие частицы пыли, а повсюду разбросаны обломки, напоминающие о недавно случившейся масштабной катастрофе. Ролик выделяется выполненными в HDR-стилистике кадрами, разбавленными замедленной съемкой. Атмосферность дополнительно придает музыкальное сопровождение — на фоне играет «Линия Жизни» группы Сплин, знакомая многим, в том числе, по фильму «Брат 2».

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В описании разработчики подчеркивают, что ролик полностью записан на движке игры и в полной мере передает ощущения, которые смогут испытать игроки — «быструю смену окружения, зловещие пейзажи и постоянное плохое предчувствие».

Ранее разработчики показали несколько тизеров с локациями из Зоны, включая места из предыдущих частей серии. Также известно, что на Xbox Series X игра будет поддерживать 4K и трассировку лучей.

В IGN предполагают, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится уже в следующем году (а они оптимисты, да).

Напомним, анонс S.T.A.L.K.E.R. 2 состоялся на летней презентации Microsoft Xbox Games Showcase. На днях PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров подтвердил, что игра выйдет только на ПК и консолях нынешнего поколения. В то же время проект будет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X|S. То есть, на PS5 он выйдет позже.