Samsung анонсировала память GDDR6 скорость передачи данных 24 Гбит/с – она дебютирует в видеокартах нового поколения

Компания Samsung анонсировала выпуск первых в отрасли чипов памяти GDDR6 со скоростью передачи данных 24 Гбит/с на контакт. Такие чипы будут использоваться в видеокартах AMD и NVIDIA следующего поколения, ноутбуках, игровых консолях и акселераторах ИИ в центрах обработки данных.

Новые чипы памяти обеспечат прирост скорости передачи данных на 30% по сравнению с предыдущей версией (18 Гбит/с). Таким образом, полностью оснащённая видеокарта сможет обеспечить пропускную способность памяти до 1,1 Тбит/с. Это эквивалентно передаче 275 фильмов в разрешении 1080p за одну секунду.

В отличие от памяти GDDR6X, разработанной Micron в сотрудничестве с NVIDIA, новая память GDDR6 от Samsung полностью соответствует спецификациям JEDEC. Также ожидается, что чипы будут менее энергоёмкими благодаря использованию технологии металлических затворов high-k. Кроме того, новая память будет меньше греться при работе, чем GDDR6X, сможет обеспечивать лучшую производительность и будет стоить дешевле в производстве.

Samsung создаёт целую линейку новой памяти GDDR6, которая производится на базе 10-нм (1z) технологического узла. Компания также будет выпускать варианты со скоростью передачи данных 20 Гбит/с и 16 Гбит/с для приложений с низким энергопотреблением. С этой целью Samsung использует технологию динамического переключения напряжения, которая может регулировать напряжение от 1,1 В до 1,35 В, что позволит при необходимости повысить энергоэффективность на 20%.

Samsung уже приступила к производству отдельных образцов новых чипов памяти ёмкостью 16 Гбит. Клиенты компании смогут начать собственные проверочные тесты чипов в конце этого месяца. Коммерческая доступность чипов GDDR6 со скоростью передачи данных 24 Гбит/с будет привязана к выходу грядущих видеокарт нового поколения.

Источник: techspot