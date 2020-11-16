Samsung анонсировала Smart Monitor с функциями телевизора и ПК





Компания Samsung подготовила к выпуску Smart Monitor. По заявлениям производителя, это первый монитор, объединяющий дополнительные мультимедийные сервисы, мобильную связь и возможности удалённого ПК. Пользователям предлагается несколько моделей с различными параметрами дисплея.

Как и линейка телевизоров Samsung, Smart Monitor работает под управлением Tizen OS и может подключаться к беспроводной сети Wi-Fi для потоковой передачи HDR10 контента из сервисов Hulu, Netflix, Apple TV, YouTube и др. При этом для просмотра контента не потребуется использовать какое-либо дополнительное оборудование. Монитор также поддерживает возможность установки дополнительных приложений из предустановленного магазина.

Устройство поддерживает возможность крепления на стену или держатель при помощи системы крепления Vesa 100×100. В мониторе доступны два динамика мощностью по 5 Вт, есть пульт дистанционного управления с поддержкой голосовых ассистентов Bixby 2.0, Alexa и Google Assistant. Также есть поддержка AirPlay 2. Таким образом, устройство обладает многими функциями, свойственными для телевизоров. Что касается компьютерных функций, то благодаря наличию встроенного модуля беспроводной связи Bluetooth 4.2 пользователь может подключить клавиатуру и мышь, подключиться к Office 365 через виртуальную машину и использовать такой монитор в качестве офисной системы без дополнительного оборудования.

Также можно воспользоваться утилитой DeX и подключить к монитору смартфон Galaxy S8 или новее, используя такую связку в качестве замены ПК. Кроме того, на экран монитора можно вывести изображение со смартфона Samsung (работающего под управлением Android Oreo 8.1 или более поздней версии), коснувшись правого верхнего края Smart Monitor, где находится его модуль NFC.

На выбор пользователей доступны модели M5 с диагональю экрана 27 и 32 дюйма, а также версия M7 с 32-дюймовой 4K-панелью. Во всех модификациях доступно по два порта HDMI 2.0 и два порта USB-A 2.0. Модель M7 Smart Monitor также предлагает дополнительные опции подключения. Например, к монитору можно подключить ноутбук через порт USB-C (с поддержкой передачи видео, данных и до 65 Вт энергии), и пользователям доступен третий порт USB-A 2.0.

Монитор Samsung M5 Smart Monitor поступит в продажу уже на этой неделе по цене $230 или $280, за 27- и 32-дюймовую версии, соответственно. Продажи версии M7 Smart Monitor начнутся в декабре по цене $400.

Источник: The Verge