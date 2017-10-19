Samsung анонсировала виртуальный ассистент Bixby 2.0 – всего через полгода после релиза первой версии

Компания Samsung анонсировала запуск второго поколения своего голосового ассистента Bixby. Версия Bixby 2.0 предназначена для работы в устройствах умного дома.

Данный анонс был сделан во время проведения конференции для разработчиков в Сан-Франциско. Он свидетельствует, что Samsung хочет позиционировать Bixby как ещё одного конкурента виртуальным ассистентам Amazon Alexa и Google Assistant, которые борются между собой за привлечение внимания потребителей к своим аппаратным и программным экосистемам. Samsung заявляет, что новый ассистент Bixby 2.0 будет способен лучше обрабатывать естественный язык и предсказывать потребности пользователей, независимо от того, на каком устройстве он работает.

Новая версия Bixby будет «действовать как контрольный центр экосистемы устройств», которая включает телефоны, телевизоры, холодильники, колонки и множество других устройств, которые теперь подключены к интернету. Samsung говорит, что Bixby 2.0, как Alexa и Google Assistant, также будет открыт для разработчиков для создания и подключения существующих приложений и сервисов. Начиная с сегодняшнего дня, новый набор для разработки программного обеспечения Bixby от Samsung будет открыт для разработчиков в бета-версии. Компания также запускает Bixby на телевизорах Samsung, первоначально в США и Корее.

Источник: The Verge