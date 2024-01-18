Samsung анонсировала Galaxy Ring — умное кольцо для фитнеса и здоровья

В конце презентации Unpacked Samsung «подразнила» публику своим новым «мощным и доступным» фитнес-устройством — умным кольцом Galaxy Ring.

Samsung была немногословна относительно устройства — фактически в настоящее время мы имеем только рендер и название. Характеристики, цену или дату выхода не анонсировали, уточнив лишь, что кольцо — это «мощное и доступное» устройство для здоровья.

Признаки того, что компания готовит Galaxy Ring, появились в прошлом году — когда Samsung подала заявку на патент на умное кольцо, которое будет обеспечивать ЭКГ и умное управление домом (впоследствии упоминание об устройстве отыскали и в приложении Health).

Позже в интервью Techradar руководитель отдела по работе с клиентами Samsung Патрик Чомет уточнил, что кольцо будет иметь несколько интересных функций для сна.

«Мы создаем некоторые вещи с Samsung Health, которые действительно поражают (относительно сна). Есть уже аппаратное и программное обеспечение. Но мы стремимся создать полный пакет, который люди будут использовать в масштабе. Это произойдет позже в этом году», — сказал Чамет.

Учитывая слова Чамета, можно предположить, что Galaxy Ring полноценно анонсируют на следующем Unpacked, который, как ожидается, состоится где-то между июлем и августом. Samsung также подтвердила, что большое обновление программы Health выйдет «позже в этом году», поэтому, вероятно, Ring дебютирует вместе с этими изменениями.

Конечно, Samsung — не новатор в области умных колец. Подобное устройство уже выпускает компания Oura (в 2022 году вышло кольцо третьего поколения) — оно может отслеживать сон, измерять частоту сердечных сокращений во время тренировок и ежедневную активность, чтобы убедиться, что вы достигаете определенных целей. Можно с уверенностью предположить, что Galaxy Ring будет охватывать те же возможности, а учитывая развитие ИИ, получит еще несколько интересных функций.