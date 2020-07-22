Samsung Galaxy Note20 Ultra может взять на себя роль Xbox Phone и стать портативной игровой консолью





Одной из главных особенностей грядущего топового флагмана Samsung Galaxy Note20 Ultra, который официально представят вместе с другими новинкам только 5 августа, станет оптимизация под игровой облачный сервис Microsoft Project XCloud и возможность запускать игры для Xbox. Об этом пишет немецкий технический сайт WinFuture, ссылаясь на собственные источники.

На самом деле эта новость не такая уж и неожиданная, как может показаться на первый взгляд. За последний год Samsung и Microsoft стали сотрудничать еще теснее — глава Microsoft Сатья Наделла лично поучаствовал в презентации Galaxy Note10 в прошлом году, чтобы объявить о новой главе в долгосрочном сотрудничестве с целью более тесной интеграции Android и Windows. Одной из сторон этого партнерства стала предустановка приложений Microsoft на смартфоны Galaxy Note10. А в феврале этого года Samsung и Microsoft объявили о сотрудничестве в сфере потоковой передачи игр. Свой собственный сервис PlayGalaxy Link компания Samsung, как известно, закрыла еще в марте, так что Project XCloud вполне может занять его место и эта возможность представляет логичным продолжением сотрудничества между компаниями.

Как отмечает WinFuture, владельцы Samsung Galaxy Note20 Ultra смогут запускать из облака Project XCloud более 90 игр для Xbox через Xbox Game Pass. То есть, при желании можно будет использовать Galaxy Note20 Ultra как портативную игровую консоль. Поддержка геймпада Xbox Wireless Controller должна быть как минимум.

Внешность и технические характеристики Samsung Galaxy Note20 Ultra давно не являются секретом.

Ожидается, что Galaxy Note20 Ultra получит дисплей Super AMOLED Infinity-O диагональю 6,9 дюйма разрешением 3200х1440 пикселей с кадровой частотой 120 Гц и поддержкой HDR10+. Он также может стать первым смартфоном на рынке с защитным стеклом следующего поколения Corning Gorilla Glass 7. Наряду с более мощной аппаратной начинкой в Galaxy Note20 Ultra ожидается заметно прокачанная 108-мегапиксельная камера с лазерным автофокусом и пятикратным оптическим зумом, и улучшенное электронное перо S-Pen с расширенными возможностями. Для удобства свели остальные параметры Galaxy Note20 Ultra в таблицу.

Технические характеристики Galaxy Note 20 Ultra 5G Операционная система Android 10 с Samsung One UI 2.1 SoC Exynos 990 или Snapdragon 865+ Дисплей Super AMOLED Infinity-O диагональю 6,9 дюйма разрешением 3200х1440 пикселей с кадровой частотой 120 Гц и поддержкой HDR10+, соотношение сторон 19,3:9, 508 ppi, Gorilla Glass 7 Объем ОЗУ/флэш-памяти, ГБ 12 ГБ и 256/512 ГБ, возможность расширения с помощью MicroSD Основная камера Система из трех модулей: 108 Мп, F/1,8, система автоматической фокусировки DualPixel;

12 Мп со сверхширокоугольным объективом F/2,2;

12 Мп с телеобъективом, обеспечивающим 5-кратный оптический зум. Передняя камера 10 Мп (f/2.2, автофокус) Видео Запись до 8K (основная камера) Сотовая связь 2G, 3G, 4G / LTE, 5G-готов Средства беспроводного подключения Dual SIM + eSIM, Bluetooth 5.0, USB Type-C (Gen 3.2), NFC, WiFi 6, беспроводной DeX Безопасность Распознавание лиц, сканер отпечатков пальцев в экране, Samsung Pay, Samsung Knox S-Pen Задержка: 9 мс Аккумуляторная батарея 4500 мА*ч, поддержка быстрой зарядки мощностью 45 Вт и беспроводной зарядки, а также обратной беспроводной зарядки Цвета Mystic Black, Mystic Bronze Размеры 164,8×77,2×8,1 мм

По слухам, Galaxy Note 20 Ultra будет стоить $1200 за версию с 256 ГБ флэш-памяти.

Источник: Winfuture