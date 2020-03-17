Samsung закрывает игровой стриминговый сервис PlayGalaxy Link с 27 марта





В прошлом году компания Samsung запустила приложение PlayGalaxy Link, которое позволяло транслировать игровой процесс при прохождении компьютерных игр на смартфон. Но теперь компания решила отказаться от дальнейшего использования данного сервиса.

Так, Samsung почти незаметно заявила о грядущем закрытии игрового стримингового сервиса PlayGalaxy Link. Он прекратит свою работу с 27 марта. Корейская компания не уточнила причины закрытия сервиса, сославшись на «изменения внутренней политики». Вместе с тем, компания надеется, что такое закрытие позволит ей «более эффективно сосредоточить свои ресурсы» на новых продуктах.

Такому решению Samsung может быть простое объяснение. Компания уже объявила, что она сотрудничает с Microsoft в сфере создания стримингового потокового сервиса, который должен появиться позже в 2020 году. Потому неудивительно, что Samsung посчитала его более жизнеспособным и решила закрыть PlayGalaxy Link, чтобы избежать дублирования усилий.

Сервис Samsung уже столкнулся с серьезными трудностями. Он конкурировал с такими решениями, как Valve Steam Link и Google Stadia и GeForce Now. Но у тех нет такого ограничивающего фактора, как привязка к конкретному бренду смартфонов. Сотрудничество с Microsoft может привести к созданию лучшего сервиса, который имеет больше шансов конкурировать с существующими предложениями.

Источник: Engadget