Samsung Galaxy TriFold официально получил функцию второго монитора

Владельцы нового трехсложного смартфона Samsung Galaxy TriFold бонусом получили функцию «Второй экран». К маленькому дисплею ноутбуков можно присоединить еще один маленький дисплей.

Samsung выполняет обещание, которое давала еще с выходом обычных складных телефонов — создать устройство, которое на самом деле будет превращаться в планшет, с расширенной функциональностью. Разложение смартфона даст пользователю дополнительный 10″ экран, который можно будет подключить к ПК с Windows.

Официально известно, что программное обеспечение TriFold будет воспринимать развернутый экран как планшет. Это позволит запустить на аппарате десктопный режим DeX, без необходимости подключения монитора. Samsung изначально рекламировала его как первый смартфон с поддержкой автономного DeX. Также телефон поддерживает расширенный режим для проецирования экрана телефона на внешний монитор. Однако Samsung не упомянула, что возможен и обратный режим: пользователь может расширить экран ПК на Galaxy TriFold.

Режим «Второй экран» также перешел на «раскладушку» с планшетов Samsung. Беспроводной внешний монитор для ПК с Windows работает через стандарт подключения Miracast. Пока в настройках телефона открыта вкладка «Второй экран», Windows может обнаружить дисплей. Подключение можно инициировать через «Настройки» > «Система» > «Дисплей» > «Подключение к беспроводному дисплею», или комбинацией Windows + K, кора открывает меню Cast.

Установка приложения Samsung Second Screen на ПК открывает доступ к расширенным опциям, таким как управление соотношением сторон, синхронизация питания и настройка автоматического подключения. Хотя базовая функциональность монитора работает и без этого, дополнительные возможности упрощают работу при регулярном использовании режима.

Источник: Android Authority