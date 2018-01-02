Samsung готовит планшет на базе Chrome OS с качественной камерой и съёмной клавиатурой

Похоже, Google действительно сместила свой фокус с Android на Chrome OS на рынке планшетов, и партнеры поискового гиганта внесли соответствующие корректировки в свои планы. В настоящее время стало известно, что Samsung работает над созданием нового устройства, работающего под управлением операционной системы Chrome OS. Судя по имеющимся данным, это будет как раз планшет, дополненный клавиатурным блоком, благодаря чему аппарат может использоваться в качестве ноутбука. Это устройство фигурирует под кодовым названием Nautlius.

Сообщается, что в планшете Samsung Nautlius используется процессор Intel Core седьмого поколения, а также камера на базе сенсора Sony IMX258. Как правило, устройства Chromebook оснащаются камерами с 720p. А в данном случае используется модуль, применявшийся также в смартфоне LG G6. Таким образом, Nautlius может стать первым устройством с Chrome OS, оснащённым более функциональной камерой.

К сожалению, более подробные сведения о характеристиках планшета Samsung Nautlius пока не сообщаются. Предполагается, что он может быть представлен уже в ближайшие дни во время проведения выставки потребительской электроники CES 2018.

Источник: Engadget