Google прекращает продажи планшета Pixel C. И, похоже, полностью отказалась от продвижения Android на рынке планшетов в пользу Chrome OS

В самом начале этого года Google без лишнего шума убрала из своего онлайн-магазина младшую версию планшета Pixel C с 32 ГБ флэш-памяти, а под занавес поисковый гигант поступил аналогичным образом и со старшей модификацией на 64 ГБ. Таким образом можно констатировать тот факт, что продажи планшета Pixel C, выпущенного два года назад, окончательно прекращены.

Планшет Google Pixel C был представлен в сентябре 2015 года. Младшая модель с 32 ГБ флэш-памяти стоила $499, старшая 64-гигабайтная версия – $599. Ранее Google несколько раз предлагала скидки на планшет, но, вероятно, интерес к устройству снизился до того уровня, что компании не осталось ничего другого, как прекратить продажи.

Одновременно из фирменного магазина Google Store исчезли все аксессуары для Google Pixel C, включая клавиатуру.

Вот переведенный текст официального заявления Google по поводу прекращения продаж Pixel C:

«Обычно все так и происходит с устаревшими продуктами, которые уже несколько лет представлены на рынке, и сейчас мы принимаем отставку Pixel C, устройство больше недоступно для покупки. Впрочем, мы стараемся обновлять и всячески поддерживать устройство – вот только недавно вышло свежее обновление Android 8.0, чтобы пользователи могли и дальше получать максимум возможностей при работе с ним. Наш новый Google Pixelbook сочетает в себе лучшее от ноутбука и планшета, что делает его идеальным вариантом для тех, кто ищет универсальное устройство».

Планшет Pixel C относится к ранним усилиям Google по развитию аппаратного бизнеса. С его помощью Google хотела оживить спрос на планшеты с Android, но, к сожалению, сейчас уже можно констатировать, что попытка перезапуска Android на рынке планшетов не удалась. Об этом красноречиво говорит последнее предложение из заявления Google. А еще на это указывает то, что ссылка на Pixel C теперь ведет на страницу с Google Pixelbook. Абсолютно очевидным является тот факт, что сейчас ChromeOS заняла место, которое еще недавно Google отводила Android. Хромбуки могут запускать приложения Android в оконном режиме, они предлагают больше возможностей для работы в сети и многие из них стоят дешевле Pixel C. К тому же, в сети давно поговаривают о том, что Google готовит трансформируемый планшет под управлением ОС Chrome OS со съемкой клавиатурой, который выйдет в следующем году. Иными словами, создается стойкое ощущение, что в сегменте планшетов Google теперь ставит на Chrome OS. Кстати, слухи о том, что Google работает над созданием Chrome OS для планшетов были еще в далеком 2011 году.

Источник: The Verge и Google Store