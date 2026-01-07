Samsung готовит 48" OLED-телевизор со 165 Гц и VRR для геймеров

Samsung раскрыла подробности о новом OLED-телевизоре Samsung OLED 48S95H, демонстрация которого состоится на CES 2026. Речь идет о 48-дюймовой модели серии S95H, сочетающей разрешение 4K, частоту обновления 165 Гц и поддержку нового формата HDR10 Plus Advanced. Все это делает новинку ориентированной прежде всего на геймеров и настольное использование.

В преддверии выставки Samsung уже тизерила ряд устройств, но именно на CES 2026 приоткрыла завесу над одним из будущих OLED Smart TV. Еще более месяца назад Samsung внесла несколько неанонсированных моделей телевизоров в собственную базу комплектующих. Теперь стало известно, что S95H получил награду CES 2026 Honoree в категории Gaming & eSports. Отдельно организаторы выделили 48-дюймовую версию, которой не было среди утечек в ноябре. Для сравнения: прошлогодний S95F начинался только с диагонали 55 дюймов.

Согласно официальному описанию, Samsung S95H поддерживает частоту обновления 165 Гц с технологией VRR для плавного изображения без задержек. При условии сохранения 4K-панели, как в серии S95F, и использования портов HDMI 2.1, такое сочетание разрешения и частоты требует Display Stream Compression (DSC) для одновременного вывода изображения максимальных параметров. Также новинка станет одним из первых телевизоров Samsung с поддержкой HDR10 Plus Advanced — обновленного формата расширенного динамического диапазона.

Samsung называет S95H «самым продвинутым в мире 48-дюймовым OLED-телевизором для high-end гейминга». Модель сочетает высокую яркость и четкую передачу движения с набором игровых ИИ-функций, которые автоматически оптимизируют настройки и предоставляют преимущества в зависимости от жанра игры. Производитель подчеркивает, что это самый яркий 48-дюймовый OLED, а фирменная технология Glare Free устраняет отвлекающие во время игры блики.

Телевизор получил LaserSlim-дизайн, рассчитанный на настольное размещение. Еще одна особенность — два встроенных верхних динамика, чего раньше не было в 48-дюймовых OLED Samsung. Они поддерживают Dolby Atmos и Object Tracking Sound, создавая объемное пространственное звучание, которое «переносит игрока прямо в центр событий».

Информацию о цене и дате старта продаж телевизора Samsung OLED 48S95H компания пока не раскрывает.

Источник: notebookcheck, videocardz