3D без очков: Samsung анонсирует 6K-монитор с отслеживанием глаз

Технология 3D-дисплеев без очков, которую многие считали мертвой, неожиданно получает второе дыхание. После волны анонсов необычных решений в 2025 году — от 1000-герцовых мониторов до портативных 3D-устройств — Samsung представила очередной «первый в мире». Компания анонсировала 6K игровой монитор с поддержкой 3D без очков, который использует отслеживание движения глаз в реальном времени.

О новинке Samsung сообщила во время анонса новой линейки мониторов. Само устройство полноценно покажут на CES 2026, а производитель уже сейчас называет его первым в мире 6K 3D-монитором без очков. Благодаря системе отслеживания глаз дисплей подстраивает изображение под положение глаз пользователя, чтобы обеспечить плавный и стабильный объемный эффект в реальном времени.

Монитор Samsung Odyssey 3D имеет диагональ 32 дюйма и работает с частотой 165 Гц, а в режиме Dual Mode — до 330 Гц. IPS-панель поддерживает разрешение 6К (6144х3456 пикселей) и обеспечивает время отклика 1 мс (GtG). Samsung также заявляет об оптимизированных 3D-эффектах для игр, созданных в сотрудничестве с разработчиками.

Очевидно, что такой монитор потребует очень мощной видеокарты. Даже игры в 4K уже создают серьезную нагрузку на GPU, а переход к разрешению 6K потребует еще более высокой вычислительной мощности, особенно если игрок хочет получить высокий FPS.

Впрочем, сам анонс — это не только о разрешении. Он четко указывает на возрождение интереса производителей к 3D-геймингу. Один из самых свежих примеров — портативная игровая консоль abxylute 3D One, представленная в 2025 году. Это также 3D-устройство без очков, которое уже доступно для предварительного заказа и должно поступить покупателям в феврале.

3D-дисплеи никогда полностью не исчезали с рынка, но их редко ориентировали именно на игры. Samsung, похоже, хочет изменить этот подход. Компания уже назвала несколько игр, которые продемонстрируют возможности нового монитора: The First Berserker: Khazan, Lies of P: Overture и Stellar Blade.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Главным слабым местом может стать ограниченная поддержка 3D в играх. Многие проекты не имеют официальной 3D-адаптации, а учитывая ожидаемо высокую цену монитора это может сдержать интерес части геймеров.

Статистика Steam не охватывает всех ПК-геймеров, но хорошо отражает общую картину рынка. По данным опроса за декабрь, 53,68% пользователей играют в 1080p, 21,77% — в 1440p, а 4K выбрали лишь 5,47%. Это четко показывает, что даже 4K до сих пор не стал массовым стандартом.

На этом фоне переход сразу к 6K выглядит преждевременным. Да, 3D без очков может добавить погружения, но далеко не все игроки готовы инвестировать в еще более дорогие комплектующие — особенно с учетом нынешних цен на комплектующие ПК.

Окончательные выводы можно будет сделать после живых демонстраций и первых обзоров на CES 2026, но главный вопрос остается открытым: станет ли 3D-гейминг достаточно популярным, чтобы выйти за пределы нишевого сегмента.

Напомним, недавно Samsung запустила недавно Samsung запустиламонитор Odyssey OLED G6 500 Гц и линейку Odyssey G7 и монитор Odyssey OLED G6 500 Гц. Также компания предлагаетмодель 4K OLED с частотой 240 Гц.

Источник: techradar