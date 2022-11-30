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Samsung готовит приложение Self Repair Assistant для помощи в самостоятельном ремонте её устройств

Samsung готовит приложение Self Repair Assistant для помощи в самостоятельном ремонте её устройств

Компания Samsung подала в Бюро по патентам и товарным знакам США документы на регистрацию ТМ Self Repair Assistant. Документация включает значок для Android-приложения в стиле Samsung с шестеренкой и гаечным ключом. Таким образом предполагается, что компания работает над новым приложением, которое должно помочь пользователям самостоятельно выполнять ремонт своих устройств.

Samsung вероятно готовит приложение Self Repair Assistant для помощи в самостоятельном ремонте её устройств

Заявка Samsung описывает Self Repair Assistant как «компьютерное прикладное программное обеспечение для мобильных телефонов» для самостоятельного ремонта, самостоятельного обслуживания и самостоятельной настройки устройств, включая смартфоны, умные часы, планшетные компьютеры и наушники. Заявка в настоящее время ожидает рассмотрения ведомством.

Судя по описанию, приложение Self Repair Assistant может предоставить пользователям руководства по ремонту и информацию о деталях для различных устройств Samsung Galaxy. Отметим, в начале этого года Samsung объявила о сотрудничестве с iFixit, предоставив онлайн-ресурс с руководствами по ремонту и запчастями. В настоящее время программа поддерживает некоторые устройств, включая Samsung S21, S21 Plus, S21 Ultra, S20, S20 Plus, S20 Ultra и Tab S7 Plus.

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Добавим, недавно Apple также создала специальный ресурс помощи по ремонту своих устройств, где пользователи могут заказать необходимые компоненты и просмотреть инструкции по ремонту.

Источник: The Verge


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