Samsung готовит приложение Self Repair Assistant для помощи в самостоятельном ремонте её устройств

Компания Samsung подала в Бюро по патентам и товарным знакам США документы на регистрацию ТМ Self Repair Assistant. Документация включает значок для Android-приложения в стиле Samsung с шестеренкой и гаечным ключом. Таким образом предполагается, что компания работает над новым приложением, которое должно помочь пользователям самостоятельно выполнять ремонт своих устройств.

Заявка Samsung описывает Self Repair Assistant как «компьютерное прикладное программное обеспечение для мобильных телефонов» для самостоятельного ремонта, самостоятельного обслуживания и самостоятельной настройки устройств, включая смартфоны, умные часы, планшетные компьютеры и наушники. Заявка в настоящее время ожидает рассмотрения ведомством.

Судя по описанию, приложение Self Repair Assistant может предоставить пользователям руководства по ремонту и информацию о деталях для различных устройств Samsung Galaxy. Отметим, в начале этого года Samsung объявила о сотрудничестве с iFixit, предоставив онлайн-ресурс с руководствами по ремонту и запчастями. В настоящее время программа поддерживает некоторые устройств, включая Samsung S21, S21 Plus, S21 Ultra, S20, S20 Plus, S20 Ultra и Tab S7 Plus.

Добавим, недавно Apple также создала специальный ресурс помощи по ремонту своих устройств, где пользователи могут заказать необходимые компоненты и просмотреть инструкции по ремонту.

Источник: The Verge