Samsung Money – дебетовая карта с интеграцией в Samsung Pay и программой лояльности Samsung Rewards

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Компания Samsung поделилась дополнительными сведениями о своей грядущей программе дебетовых карт Samsung Money. Она запускается вместе с партнёром SoFi и будет напрямую связана с существующим приложением Samsung Pay. Фактически Samsung Money предложит счёт для управления денежными средствами и саму дебетовую карту Mastercard, эмитированную The Bancorp Bank.

Компания заявляет, что не будет взимать плату за пользование счётом (хотя в приписке мелким шрифтом оставляет за собой право изменить это в будущем) и «более высокую процентную ставку» по сравнению со средним показателем по стране (но подробности пока не уточняются).

Ключевой частью программы Samsung Money является интеграция с приложением Samsung Pay. Через него клиенты смогут подать заявку на открытие карты и начать использовать её на своих смартфонах сразу же после одобрения заявки – ещё до фактического получения физической карты. В приложении также можно проверить баланс, просмотреть предыдущие покупки, заблокировать карту или отметить мошеннические покупки.

Кроме того, есть и специфические привилегированные функции. В частности, покупки, сделанные с помощью карты Samsung Money, приносят баллы в рамках программы лояльности Samsung Rewards. В дальнейшем их можно использовать при будущих покупках устройств Samsung.

Samsung также обещает, что счета Samsung Money будут застрахованы в Федеральной корпорации по страхованию вкладов США на сумму $1,5 млн. Это в 6 раз превышает размер обычных гарантийных обязательств для большинства дебетовых карт ($250 тыс.). А благодаря партнёрству SoFi клиенты Samsung Money смогут бесплатно использовать любой из 55 тыс. банкоматов в сети Allpoint.

Запуск карты Samsung Money запланирован на лето этого года. Однако заинтересованные клиенты уже могут внести свои данные в список ожидания на сайте Samsung.

Источник: The Verge