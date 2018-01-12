Samsung показала сгибаемый смартфон на закрытой встрече во время CES 2018
Во время проведения выставки CES 2018 компания Samsung продемонстрировала сгибаемый смартфон. Но это не была традиционная презентация для публики. Аппарат демонстрировался в частном порядке лишь некоторым клиентам компании.
Во время этой закрытой встречи не разглашались технические характеристики сгибаемого смартфона. Однако упоминались примерные сроки начала производства устройства – конец 2018 года. Источник, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что подразделение Samsung Display разработало 7,3-дюймовую сгибаемую панель и намерена начать её массовое производство позже в этом году.
Источник также рассказал, что во время встречи представители Samsung продемонстрировали смартфоны с дисплеями, сгибающимися внутрь и наружу. Сгибающийся внутрь тип обладает более крутой кривизной по сравнению со сгибаемым наружу вариантом. Но из-за более высокой надёжности именно сгибающийся наружу тип устройства считается более совершенной технологией следующего поколения. Samsung планирует сначала освоить производство устройств сгибающегося внутрь типа, это произойдёт примерно в ноябре.
Другой источник, также пожелавший остаться анонимным, сообщил, что на закрытую встречу в этом году Samsung пригласила больше клиентов, чем в прошлом году. Это может говорить о том, что разработка смартфона почти завершена, и в скором времени может состояться его презентация.
Источник: theinvestor